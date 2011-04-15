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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия М
Майнц - Боруссия М: обзор матча 15 апреля 2011
Майнц
15.04.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
87'
А. Шюррле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия М
Желтая карточка
М. Идриссу
Желтая карточка
К. Фукс
Замена
К. Матмур
️️️️
Т. Янчке
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Х. Нордтвейт
ГОЛ! 1:0!
А. Шюррле
Замена
Ф. Хеллер
️️️️
Ю. Гопко
Замена
П. Слискович
️️️️
Л. Холтби
Вторая желтая
М. Ханке
Замена
Ю. Гопко
️️️️
М. Риссе
Желтая карточка
М. Ханке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
5
Юджен Гопко
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
5
Михаэль Финк
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Карим Матмур
ЦФ
3-5-1-1
28
Веткло
28
Фукс
26
Бунгерт
27
Кирхгофф
19
Сото
8
Полански
20
Шюррле
90
Холтби
31
Риссе
33
Калиджиури
9
Аллагуи
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
39
Штранцль
4
Данте
24
Янчке
33
Нойштедтер
3
Дамс
18
Аранго
18
Ройс
9
Ханке
0
Идриссу
31
Риссе
5
Гопко
5
Гопко
31
Риссе
Гопко
16
Хеллер
16
Хеллер
Гопко
90
Холтби
25
Слискович
25
Слискович
90
Холтби
6
Нордтвейт
4
Брауверс
4
Брауверс
6
Нордтвейт
24
Янчке
10
Матмур
10
Матмур
24
Янчке
Остались в запасе
Майнц
Боруссия М
1
Мартин Пикенхаген
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
5
Михаэль Финк
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Мартин Пикенхаген
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
5
Михаэль Финк
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Майнц - Боруссия М
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Брюхвег
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