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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия М
Байер - Боруссия М: обзор матча 29 августа 2010
Байер
29.08.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
3 : 6
Завершен
Боруссия М
24'
Э. Дердийок
58'
А. Видаль (П)
70'
Ш. Кисслинг
20'
П. Херрманн
40'
Р. Брауверс
44'
П. Херрманн
56'
Х. Аранго
60'
М. Идриссу
69'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия М
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
М. Ройс
Замена
С. Шахтен
️️️️
П. Херрманн
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Х. Аранго
Замена
Х. Балич
️️️️
А. Видаль
ГОЛ! 3:6!
Ш. Кисслинг
ГОЛ! 2:6!
М. Ройс
Замена
Л. Бендер
️️️️
М. Баллак
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Т. Барнетта
ГОЛ! 2:5!
М. Идриссу
ГОЛ с пенальти! 2:4!
А. Видаль
Желтая карточка
Т. Маркс
ГОЛ! 1:4!
Х. Аранго
ГОЛ! 1:3!
П. Херрманн
ГОЛ! 1:2!
Р. Брауверс
Желтая карточка
Г. Кастро
ГОЛ! 1:1!
Э. Дердийок
20'
ГОЛ! 0:1!
П. Херрманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Байер
22
Бенедикт Фернандес
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
11
Фабиан Бакер
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
3-5-2
15
Адлер
3
Кадлец
7
Райнарц
4
Хююпя
13
Баллак
10
Барнетта
23
Видаль
8
Кастро
7
Аугусто
11
Кисслинг
9
Дердийок
4-3-2-1
26
Бэйлли
28
Левелс
4
Брауверс
4
Данте
3
Дамс
4
Брэдли
14
Маркс
18
Аранго
7
Херрманн
18
Ройс
0
Идриссу
13
Баллак
8
Бендер
8
Бендер
13
Баллак
23
Видаль
5
Балич
5
Балич
23
Видаль
10
Барнетта
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
10
Барнетта
7
Херрманн
4
Шахтен
4
Шахтен
7
Херрманн
18
Ройс
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
18
Ройс
18
Аранго
25
Бобадилья
25
Бобадилья
18
Аранго
Остались в запасе
Байер
Боруссия М
22
Бенедикт Фернандес
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
11
Фабиан Бакер
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
22
Бенедикт Фернандес
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Остались в запасе
11
Фабиан Бакер
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Байер - Боруссия М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Бай-Арена
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