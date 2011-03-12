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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия М
Вердер - Боруссия М: обзор матча 12 марта 2011
Вердер
12.03.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
42'
С. Вагнер
90+4'
Данте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия М
+4
ГОЛ! 1:1!
Данте
Пас отдал
Х. Аранго
Желтая карточка
М. Марин
+2
Замена
П. Херрманн
️️️️
М. Финк
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
Замена
Весли
️️️️
Т. Боровски
Замена
М. Ханке
️️️️
М. Идриссу
Замена
М. Марин
️️️️
Ф. Тринкс
Замена
М. Арнаутович
️️️️
С. Вагнер
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Т. Маркс
ГОЛ! 1:0!
С. Вагнер
Пас отдал
К. Писарро
Желтая карточка
С. Предль
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
(К)
ОП
6
Тим Боровски
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
(К)
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
24
Тони Янчке
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛВ
14
Торбен Маркс
ЦП
5
Михаэль Финк
ЦП
33
Роман Нойштедтер
АП
18
Марко Ройс
АП
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
22
Марко Марин
АП
11
Весли
АП
9
Денни Авдич
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Визе
16
Сильвестр
4
Предль
4
Мертезакер
8
Фритц
0
Фрингс
6
Боровски
44
Баргфреде
27
Тринкс
14
Писарро
2
Вагнер
4-2-3-1
26
Бэйлли
24
Янчке
39
Штранцль
4
Данте
3
Дамс
14
Маркс
5
Финк
33
Нойштедтер
18
Ройс
18
Аранго
0
Идриссу
27
Тринкс
22
Марин
22
Марин
27
Тринкс
6
Боровски
11
Весли
11
Весли
6
Боровски
2
Вагнер
7
Арнаутович
7
Арнаутович
2
Вагнер
5
Финк
7
Херрманн
7
Херрманн
5
Финк
14
Маркс
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
14
Маркс
0
Идриссу
9
Ханке
9
Ханке
0
Идриссу
Остались в запасе
Вердер
Боруссия М
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
Главный тренер
Томас Шааф
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Вердер - Боруссия М
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:25 (прямая)
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