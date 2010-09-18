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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия М
Штутгарт - Боруссия М: обзор матча 18 сентября 2010
Штутгарт
18.09.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
7 : 0
Завершен
Боруссия М
2'
П. Погребняк
21'
Г. Нидермайер
54'
П. Погребняк
60'
П. Погребняк
64'
З. Кузманович
72'
М. Дельпьер
80'
Ч. Марика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Боруссия М
ГОЛ! 7:0!
Ч. Марика
Замена
Ч. Марика
️️️️
П. Погребняк
ГОЛ! 6:0!
М. Дельпьер
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
М. Идриссу
Замена
М. Харник
️️️️
Какау
ГОЛ! 5:0!
З. Кузманович
Желтая карточка
Данте
ГОЛ! 4:0!
П. Погребняк
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
М. Каморанези
Желтая карточка
М. Ройс
ГОЛ! 3:0!
П. Погребняк
Замена
А. Бамба
️️️️
Р. Брауверс
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Х. Аранго
ГОЛ! 2:0!
Г. Нидермайер
ГОЛ! 1:0!
П. Погребняк
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
45
Мауро Каморанези
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
11
Фабиан Бакер
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
3-4-1-2
26
Ульрайх
15
Бока
5
Нидермайер
15
Дельпьер
4
Гентнер
8
Кузманович
28
Треш
45
Каморанези
10
Дидави
18
Какау
88
Погребняк
4-3-2-1
26
Бэйлли
28
Левелс
4
Брауверс
4
Данте
3
Дамс
4
Брэдли
14
Маркс
18
Аранго
7
Херрманн
18
Ройс
0
Идриссу
45
Каморанези
10
Гебхарт
10
Гебхарт
45
Каморанези
18
Какау
22
Харник
22
Харник
18
Какау
88
Погребняк
19
Марика
19
Марика
88
Погребняк
4
Брауверс
23
Андерсон Бамба
23
Андерсон Бамба
4
Брауверс
0
Идриссу
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
0
Идриссу
18
Аранго
25
Бобадилья
25
Бобадилья
18
Аранго
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия М
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гросс
11
Фабиан Бакер
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Остались в запасе
11
Фабиан Бакер
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гросс
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Штутгарт - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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