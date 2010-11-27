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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Боруссия М
Боруссия Д - Боруссия М: обзор матча 27 ноября 2010
Боруссия Д
27.11.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Боруссия М
45+1'
Н. Суботич
52'
С. Кагава
77'
К. Гросскройц
88'
Л. Барриос
33'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Боруссия М
ГОЛ! 4:1!
Л. Барриос
Замена
А. Да Силва
️️️️
М. Гетце
Замена
Р. Левандовски
️️️️
С. Кагава
ГОЛ! 3:1!
К. Гросскройц
Пас отдал
Л. Барриос
Желтая карточка
Т. Левелс
Желтая карточка
Н. Суботич
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
И. Де Камарго
Замена
К. Матмур
️️️️
П. Херрманн
Замена
К. Гросскройц
️️️️
Я. Блащиковски
ГОЛ! 2:1!
С. Кагава
Пас отдал
М. Гетце
ГОЛ! 1:1!
Н. Суботич
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
(К)
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Антонио Да Силва
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
3
Суботич
29
Шмельцер
26
Пищек
8
Шахин
16
Блащиковски
27
Гетце
10
Кагава
10
Барриос
4-2-2-2
33
Хаймерот
28
Левелс
23
Андерсон Бамба
18
Кальсен-Бракер
3
Дамс
14
Маркс
4
Брэдли
7
Херрманн
18
Ройс
9
Де Камарго
0
Идриссу
16
Блащиковски
6
Гросскройц
6
Гросскройц
16
Блащиковски
27
Гетце
8
Да Силва
8
Да Силва
27
Гетце
10
Кагава
9
Левандовски
9
Левандовски
10
Кагава
9
Де Камарго
25
Бобадилья
25
Бобадилья
9
Де Камарго
7
Херрманн
10
Матмур
10
Матмур
7
Херрманн
Остались в запасе
Боруссия Д
Боруссия М
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Боруссия Д - Боруссия М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:25 (прямая)
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