Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Фрайбург
Боруссия М - Фрайбург: обзор матча 07 мая 2011
Боруссия М
07.05.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
80'
М. Ханке
82'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Фрайбург
Замена
К. Матмур
️️️️
М. Ройс
Замена
Т. Маркс
️️️️
М. Ханке
Замена
Д. Жагер
️️️️
Я. Розенталь
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Данте
ГОЛ! 2:0!
М. Ройс
Пас отдал
М. Ханке
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
А. Путило
ГОЛ! 1:0!
М. Ханке
Пас отдал
Т. Янчке
Замена
Д. Уильямс
️️️️
М. Нику
Вторая желтая
О. Топрак
Желтая карточка
М. Муйджа
Желтая карточка
М. Идриссу
Желтая карточка
Ф. Дамс
Желтая карточка
О. Топрак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
5
Михаэль Финк
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Карим Матмур
ЦФ
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
14
Джонатан Жагер
ЛП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
22
Кишо Яно
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
39
Штранцль
24
Янчке
6
Нордтвейт
3
Дамс
33
Нойштедтер
4
Данте
18
Аранго
18
Ройс
0
Идриссу
9
Ханке
4-4-1-1
1
Бауманн
23
Муйджа
21
Топрак
4
Барт
5
Бучер
16
Макиади
14
Путило
23
Шустер
8
Нику
10
Розенталь
61
Сиссе
4
Данте
4
Брауверс
4
Брауверс
4
Данте
9
Ханке
14
Маркс
14
Маркс
9
Ханке
18
Ройс
10
Матмур
10
Матмур
18
Ройс
10
Розенталь
14
Жагер
14
Жагер
10
Розенталь
8
Нику
19
Уильямс
19
Уильямс
8
Нику
14
Путило
27
Райзингер
27
Райзингер
14
Путило
Остались в запасе
Боруссия М
Фрайбург
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
5
Михаэль Финк
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
22
Кишо Яно
ЦФ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
21
Мануэль Зальц
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
5
Михаэль Финк
ЦП
Остались в запасе
22
Кишо Яно
ЦФ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
21
Мануэль Зальц
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Боруссия М - Фрайбург
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+