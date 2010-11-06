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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Бавария
Боруссия М - Бавария: обзор матча 06 ноября 2010
Боруссия М
06.11.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 3
Завершен
Бавария
8'
П. Херрманн
58'
М. Ройс
63'
И. Де Камарго
14'
М. Гомес
42'
Б. Швайнштайгер
88'
Ф. Лам
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Бавария
ГОЛ! 3:3!
Ф. Лам
Пас отдал
А. Тимощук
Замена
Д. Алаба
️️️️
Д. Праньич
Замена
Т. Мюллер
️️️️
А. Оттль
ГОЛ! 3:2!
И. Де Камарго
Пас отдал
М. Ройс
ГОЛ! 2:2!
М. Ройс
Пас отдал
И. Де Камарго
Замена
Р. Брауверс
️️️️
С. Шахтен
Замена
И. Де Камарго
️️️️
М. Идриссу
Желтая карточка
С. Шахтен
ГОЛ! 1:2!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
Д. Праньич
14'
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Кроос
ГОЛ! 1:0!
П. Херрманн
Пас отдал
Т. Левелс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
3
Филип Дамс
(К)
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
44
Анатолий Тимощук
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
11
Фабиан Бакер
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-1-1-2-2
33
Хаймерот
4
Шахтен
23
Андерсон Бамба
3
Дамс
28
Левелс
33
Нойштедтер
4
Брэдли
18
Ройс
7
Херрманн
25
Бобадилья
0
Идриссу
4-3-2-1
22
Бутт
21
Лам
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
32
Праньич
8
Кроос
16
Оттль
44
Тимощук
34
Алтынтоп
31
Швайнштайгер
27
Гомес
4
Шахтен
4
Брауверс
4
Брауверс
4
Шахтен
Хебах
10
Матмур
10
Матмур
Хебах
0
Идриссу
9
Де Камарго
9
Де Камарго
0
Идриссу
32
Праньич
5
Алаба
5
Алаба
32
Праньич
16
Оттль
13
Мюллер
13
Мюллер
16
Оттль
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
11
Фабиан Бакер
ЦФ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
11
Фабиан Бакер
ЦФ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Боруссия М - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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