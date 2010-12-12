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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия М
Фрайбург - Боруссия М: обзор матча 12 декабря 2010
Фрайбург
12.12.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Боруссия М
19'
П. Сиссе
41'
О. Барт
60'
П. Сиссе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия М
Желтая карточка
П. Сиссе
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
П. Сиссе
Замена
З. Памич
️️️️
С. Макиади
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
И. Де Камарго
Желтая карточка
Т. Левелс
Замена
Й. Флум
️️️️
Я. Розенталь
ГОЛ! 3:0!
П. Сиссе
Замена
П. Херрманн
️️️️
М. Идриссу
Замена
Я. Кальсен-Бракер
️️️️
Р. Брауверс
ГОЛ! 2:0!
О. Барт
Желтая карточка
С. Шахтен
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
Пас отдал
М. Нику
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
6
Ясин Абдессадки
ЛП
23
Юлиан Шустер
ОП
16
Седрик Макиади
ЦП
8
Максимилиан Нику
АП
10
Ян Розенталь
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
3
Филип Дамс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Карим Матмур
ПП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
14
Джонатан Жагер
ЛП
28
Звонко Памич
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Фабиан Бакер
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бауманн
11
Баcтианс
4
Барт
5
Бучер
23
Муйджа
23
Шустер
6
Абдессадки
16
Макиади
10
Розенталь
8
Нику
61
Сиссе
4-1-3-2
33
Хаймерот
28
Левелс
4
Брауверс
3
Дамс
4
Шахтен
4
Брэдли
10
Матмур
14
Маркс
18
Аранго
0
Идриссу
9
Де Камарго
16
Макиади
28
Памич
28
Памич
16
Макиади
10
Розенталь
23
Флум
23
Флум
10
Розенталь
61
Сиссе
27
Райзингер
27
Райзингер
61
Сиссе
0
Идриссу
7
Херрманн
7
Херрманн
0
Идриссу
4
Брауверс
18
Кальсен-Бракер
18
Кальсен-Бракер
4
Брауверс
9
Де Камарго
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
9
Де Камарго
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия М
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
21
Мануэль Зальц
ВР
14
Джонатан Жагер
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
11
Фабиан Бакер
ЦФ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
21
Мануэль Зальц
ВР
14
Джонатан Жагер
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
Остались в запасе
11
Фабиан Бакер
ЦФ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Фрайбург - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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