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Санкт-Паули - Боруссия М
Санкт-Паули - Боруссия М: обзор матча 12 февраля 2011
Санкт-Паули
12.02.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия М
37'
М. Крузе
53'
Д. Асамоа
58'
М. Леманн
9'
И. Де Камарго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Паули - Боруссия М
Замена
М. Эбберс
️️️️
Д. Асамоа
Замена
К. Матмур
️️️️
М. Ханке
Замена
Р. Сукута-Пазу
️️️️
Ч. Таки
Замена
Д. Даубе
️️️️
Ф. Болл
ГОЛ! 3:1!
М. Леманн
Пас отдал
М. Крузе
ГОЛ! 2:1!
Д. Асамоа
Пас отдал
Ч. Таки
Замена
Т. Маркс
️️️️
П. Херрманн
ГОЛ! 1:1!
М. Крузе
Пас отдал
Д. Асамоа
Желтая карточка
М. Идриссу
Желтая карточка
М. Леманн
Красная карточка
И. Де Камарго
ГОЛ! 0:1!
И. Де Камарго
Пас отдал
М. Ханке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
16
Маркус Торандт
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
17
Фабиан Болл
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
10
Макс Крузе
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
5
Михаэль Финк
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
12
Тимо Шульц
ЦП
7
Деннис Даубе
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
9
Мариус Эбберс
ЦФ
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
11
Фабиан Бакер
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
3-3-1-2
18
Кесслер
16
Торандт
3
Самбрано
26
Гюнеш
31
Бартельс
17
Болл
33
Леманн
10
Таки
18
Асамоа
10
Крузе
4-1-1-1-3
33
Хаймерот
28
Левелс
6
Нордтвейт
39
Штранцль
3
Дамс
33
Нойштедтер
5
Финк
7
Херрманн
9
Ханке
0
Идриссу
9
Де Камарго
17
Болл
7
Даубе
7
Даубе
17
Болл
10
Таки
19
Сукута-Пазу
19
Сукута-Пазу
10
Таки
18
Асамоа
9
Эбберс
9
Эбберс
18
Асамоа
7
Херрманн
14
Маркс
14
Маркс
7
Херрманн
9
Ханке
10
Матмур
10
Матмур
9
Ханке
Остались в запасе
Санкт-Паули
Боруссия М
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
12
Тимо Шульц
ЦП
19
Бенедикт Пликетт
ВР
14
Марсель Эгер
ЦЗ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
11
Фабиан Бакер
ЦФ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
12
Тимо Шульц
ЦП
19
Бенедикт Пликетт
ВР
14
Марсель Эгер
ЦЗ
Остались в запасе
11
Фабиан Бакер
ЦФ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Санкт-Паули - Боруссия М
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Миллернтор
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