Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Санкт-Паули
Боруссия М - Санкт-Паули: обзор матча 22 сентября 2010
Боруссия М
22.09.2010, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Санкт-Паули
25'
Х. Аранго
66'
Д. Асамоа
71'
Ф. Брунс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Санкт-Паули
Желтая карточка
М. Торандт
Вторая желтая
М. Идриссу
Желтая карточка
К. Самбрано
Замена
К. Матмур
️️️️
Т. Маркс
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
П. Херрманн
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Брунс
Желтая карточка
Т. Маркс
ГОЛ! 1:1!
Д. Асамоа
Замена
Д. Асамоа
️️️️
М. Крузе
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Ф. Болл
Желтая карточка
М. Идриссу
ГОЛ! 1:0!
Х. Аранго
Замена
К. Самбрано
️️️️
Ф. Морена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
(К)
ПВ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
24
Карстен Ротенбах
ПЗ
17
Фабиан Болл
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
8
Флориан Брунс
ПВ
9
Мариус Эбберс
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
31
Фин Бартельс
ЦП
7
Деннис Даубе
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
4-3-2-1
26
Бэйлли
3
Дамс
23
Андерсон Бамба
4
Брауверс
28
Левелс
18
Аранго
14
Маркс
4
Брэдли
18
Ройс
7
Херрманн
0
Идриссу
4-2-2-2
18
Кесслер
24
Ротенбах
16
Торандт
4
Морена
5
Очипка
17
Болл
33
Леманн
8
Брунс
10
Таки
10
Крузе
9
Эбберс
7
Херрманн
25
Бобадилья
25
Бобадилья
7
Херрманн
14
Маркс
10
Матмур
10
Матмур
14
Маркс
4
Морена
3
Самбрано
3
Самбрано
4
Морена
17
Болл
31
Бартельс
31
Бартельс
17
Болл
10
Крузе
18
Асамоа
18
Асамоа
10
Крузе
Остались в запасе
Боруссия М
Санкт-Паули
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
7
Деннис Даубе
ЦП
62
Дениз Наки
ЛВ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
Остались в запасе
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
7
Деннис Даубе
ЦП
62
Дениз Наки
ЛВ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Боруссия М - Санкт-Паули
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Санкт-Паули
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+