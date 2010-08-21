Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Нюрнберг
Боруссия М - Нюрнберг: обзор матча 21 августа 2010
Боруссия М
21.08.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Нюрнберг
31'
М. Идриссу
15'
Й. Хегелер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Нюрнберг
Желтая карточка
Р. Шефер
Замена
М. Франтц
️️️️
А. Буньяку
Замена
П. Херрманн
️️️️
Х. Аранго
Желтая карточка
Ф. Дамс
Замена
К. Айглер
️️️️
М. Экичи
Замена
П. Билер
️️️️
Х. Пинола
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
К. Матмур
ГОЛ! 1:1!
М. Идриссу
15'
ГОЛ! 0:1!
Й. Хегелер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Майк Франтц
ЦП
0
Марек Минтал
АП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
4-3-1-2
26
Бэйлли
3
Дамс
4
Данте
4
Брауверс
28
Левелс
18
Аранго
14
Маркс
4
Брэдли
18
Ройс
10
Матмур
0
Идриссу
4-4-2
1
Шефер
16
Юдт
4
Нильссон
31
Вольф
22
Пинола
13
Хегелер
11
Экичи
3
Симонс
20
Гюндоган
20
Шибер
10
Буньяку
18
Аранго
7
Херрманн
7
Херрманн
18
Аранго
10
Матмур
25
Бобадилья
25
Бобадилья
10
Матмур
22
Пинола
0
Билер
0
Билер
22
Пинола
10
Буньяку
8
Франтц
8
Франтц
10
Буньяку
11
Экичи
8
Айглер
8
Айглер
11
Экичи
Остались в запасе
Боруссия М
Нюрнберг
33
Кристофер Хаймерот
ВР
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Боруссия М - Нюрнберг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Нюрнберг
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+