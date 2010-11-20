Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Майнц
Боруссия М - Майнц: обзор матча 20 ноября 2010
Боруссия М
20.11.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Майнц
53'
М. Ройс
69'
М. Ройс
64'
А. Шюррле
76'
С. Аллагуи
88'
С. Аллагуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Майнц
Замена
К. Матмур
️️️️
М. Брэдли
ГОЛ! 2:3!
С. Аллагуи
Пас отдал
К. Фукс
ГОЛ! 2:2!
С. Аллагуи
Пас отдал
К. Фукс
Замена
С. Аллагуи
️️️️
М. Риссе
Замена
М. Идриссу
️️️️
Х. Аранго
ГОЛ! 2:1!
М. Ройс
ГОЛ! 1:1!
А. Шюррле
Пас отдал
А. Салаи
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
М. Брэдли
Замена
Л. Холтби
️️️️
М. Фатхи
Желтая карточка
Р. Забавник
Замена
М. Пикенхаген
️️️️
К. Веткло
Желтая карточка
М. Брэдли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
3
Филип Дамс
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
4-3-1-2
33
Хаймерот
3
Дамс
4
Шахтен
23
Андерсон Бамба
28
Левелс
18
Аранго
4
Брэдли
14
Маркс
18
Ройс
25
Бобадилья
9
Де Камарго
3-2-4-1
28
Веткло
30
Фатхи
4
Новески
26
Бунгерт
28
Фукс
8
Забавник
20
Шюррле
33
Калиджиури
8
Полански
31
Риссе
11
Салаи
4
Брэдли
10
Матмур
10
Матмур
4
Брэдли
18
Аранго
0
Идриссу
0
Идриссу
18
Аранго
28
Веткло
1
Пикенхаген
1
Пикенхаген
28
Веткло
30
Фатхи
90
Холтби
90
Холтби
30
Фатхи
31
Риссе
9
Аллагуи
9
Аллагуи
31
Риссе
Остались в запасе
Боруссия М
Майнц
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
Остались в запасе
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Боруссия М - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+