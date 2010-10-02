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Боруссия М - Вольфсбург
Боруссия М - Вольфсбург: обзор матча 02 октября 2010
Боруссия М
02.10.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
65'
Т. Маркс
27'
Т. Каленберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вольфсбург
+1
Желтая карточка
Э. Джеко
Замена
А. Мадлунг
️️️️
С. Ритер
Замена
И. Де Камарго
️️️️
Р. Бобадилья
Замена
А. Дежага
️️️️
Т. Каленберг
Замена
М. Хитц
️️️️
Д. Бенальо
ГОЛ! 1:1!
Т. Маркс
Пас отдал
Х. Аранго
Желтая карточка
Т. Каленберг
Желтая карточка
М. Ройс
Желтая карточка
М. Брэдли
Замена
М. Идриссу
️️️️
П. Херрманн
ГОЛ! 0:1!
Т. Каленберг
Пас отдал
М. Хасебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
10
Диего
АП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Сисеро
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
4-3-2-1
26
Бэйлли
4
Шахтен
3
Дамс
23
Андерсон Бамба
28
Левелс
18
Аранго
14
Маркс
4
Брэдли
18
Ройс
7
Херрманн
25
Бобадилья
3-2-1-1-2
16
Бенальо
20
Хасебе
15
Барцальи
24
Кьер
27
Ритер
4
Шефер
7
Каленберг
10
Диего
10
Джеко
23
Графите
7
Херрманн
0
Идриссу
0
Идриссу
7
Херрманн
25
Бобадилья
9
Де Камарго
9
Де Камарго
25
Бобадилья
16
Бенальо
1
Хитц
1
Хитц
16
Бенальо
27
Ритер
39
Мадлунг
39
Мадлунг
27
Ритер
7
Каленберг
21
Дежага
21
Дежага
7
Каленберг
Остались в запасе
Боруссия М
Вольфсбург
10
Элиас Качунга
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
38
Толга Чигерчи
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Сисеро
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Сисеро
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Боруссия М - Вольфсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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