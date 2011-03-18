Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Кайзерслаутерн
Боруссия М - Кайзерслаутерн: обзор матча 18 марта 2011
Боруссия М
18.03.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Кайзерслаутерн
61'
Л. Бэйлли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Кайзерслаутерн
Замена
М. Амедик
️️️️
К. Тифферт
Замена
Т. Пецос
️️️️
Я. Моравек
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
Замена
К. Матмур
️️️️
Х. Аранго
Замена
С. Лакич
️️️️
А. Немец
Замена
П. Херрманн
️️️️
М. Финк
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Бэйлли
Замена
М. Ханке
️️️️
М. Идриссу
Желтая карточка
Данте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
5
Михаэль Финк
ЦП
18
Марко Ройс
АП
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
37
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
3-3-2-1-1
26
Бэйлли
4
Данте
39
Штранцль
24
Янчке
3
Дамс
33
Нойштедтер
6
Нордтвейт
18
Аранго
5
Финк
18
Ройс
0
Идриссу
3-2-4-1
1
Трапп
14
Глоушек
20
Родней
6
Абель
23
Дик
18
Йессен
21
Кирх
30
Моравек
8
Тифферт
16
Иличевич
37
Немец
5
Финк
7
Херрманн
7
Херрманн
5
Финк
0
Идриссу
9
Ханке
9
Ханке
0
Идриссу
18
Аранго
10
Матмур
10
Матмур
18
Аранго
8
Тифферт
25
Амедик
25
Амедик
8
Тифферт
30
Моравек
6
Пецос
6
Пецос
30
Моравек
37
Немец
29
Лакич
29
Лакич
37
Немец
Остались в запасе
Боруссия М
Кайзерслаутерн
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Боруссия М - Кайзерслаутерн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Кайзерслаутерн
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+