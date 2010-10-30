Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кайзерслаутерн - Боруссия М
Кайзерслаутерн - Боруссия М: обзор матча 30 октября 2010
Кайзерслаутерн
30.10.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Боруссия М
71'
К. Тифферт
83'
А. Немец
88'
С. Лакич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Боруссия М
Желтая карточка
Т. Маркс
Замена
Э. Хоффер
️️️️
Я. Моравек
ГОЛ! 3:0!
С. Лакич
Пас отдал
Я. Моравек
Замена
К. Вальх
️️️️
П. Де Вит
ГОЛ! 2:0!
А. Немец
Пас отдал
А. Бугера
Замена
Э. Качунга
️️️️
П. Херрманн
ГОЛ! 1:0!
К. Тифферт
Замена
А. Немец
️️️️
И. Мицански
Желтая карточка
Я. Моравек
Желтая карточка
И. Мицански
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
8
Кристиан Тифферт
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
3
Филип Дамс
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
8
Бастиан Шульц
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
37
Адам Немец
ЦФ
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
38
Михаэль Штукманн
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
11
Фабиан Бакер
ЦФ
3-5-2
21
Зиппель
0
Бугера
25
Амедик
6
Абель
8
Тифферт
30
Моравек
20
Билек
21
Де Вит
21
Кирх
19
Мицански
29
Лакич
4-2-2-2
33
Хаймерот
28
Левелс
4
Шахтен
23
Андерсон Бамба
3
Дамс
4
Брэдли
14
Маркс
7
Херрманн
18
Ройс
9
Де Камарго
0
Идриссу
21
Де Вит
33
Вальх
33
Вальх
21
Де Вит
30
Моравек
27
Хоффер
27
Хоффер
30
Моравек
19
Мицански
37
Немец
37
Немец
19
Мицански
7
Херрманн
10
Качунга
10
Качунга
7
Херрманн
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Боруссия М
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
6
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
38
Михаэль Штукманн
ЦЗ
11
Фабиан Бакер
ЦФ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
6
Танос Пецос
ЦП
Остались в запасе
38
Михаэль Штукманн
ЦЗ
11
Фабиан Бакер
ЦФ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Кайзерслаутерн - Боруссия М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Фритц Вальтер
Новости команд
Все
Кайзерслаутерн
Боруссия М
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+