Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Айнтрахт
Боруссия М - Айнтрахт: обзор матча 11 сентября 2010
Боруссия М
11.09.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 4
Завершен
Айнтрахт
24'
Б. Кёлер
36'
Т. Гекас
50'
П. Окс
64'
Т. Гекас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Айнтрахт
Замена
Р. Кларк
️️️️
П. Швеглер
Замена
Кайо
️️️️
А. Майер
Желтая карточка
Х. Аранго
Замена
Крис
️️️️
Т. Гекас
Замена
М. Меувис
️️️️
П. Херрманн
Желтая карточка
Т. Левелс
ГОЛ! 0:4!
Т. Гекас
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Р. Нойштедтер
Желтая карточка
М. Брэдли
ГОЛ! 0:3!
П. Окс
ГОЛ! 0:2!
Т. Гекас
Желтая карточка
А. Майер
ГОЛ! 0:1!
Б. Кёлер
Желтая карточка
М. Русс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
11
Фабиан Бакер
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
14
Крис
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Бэйлли
3
Дамс
4
Данте
4
Брауверс
28
Левелс
33
Нойштедтер
18
Аранго
4
Брэдли
18
Ройс
7
Херрманн
0
Идриссу
4-4-1-1
1
Николов
2
Юнг
5
Франц
33
Цавеллас
23
Русс
2
Окс
14
Майер
27
Швеглер
18
Кёлер
7
Алтынтоп
33
Гекас
7
Херрманн
8
Меувис
8
Меувис
7
Херрманн
33
Нойштедтер
25
Бобадилья
25
Бобадилья
33
Нойштедтер
33
Гекас
14
Крис
14
Крис
33
Гекас
27
Швеглер
13
Кларк
13
Кларк
27
Швеглер
14
Майер
30
Кайо
30
Кайо
14
Майер
Остались в запасе
Боруссия М
Айнтрахт
11
Фабиан Бакер
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
11
Фабиан Бакер
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Боруссия М - Айнтрахт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Айнтрахт
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+