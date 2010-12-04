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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Ганновер-96
Боруссия М - Ганновер-96: обзор матча 04 декабря 2010
Боруссия М
04.12.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Ганновер-96
17'
М. Брэдли
73'
М. Ханке
75'
Д. Я Конан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Ганновер-96
Замена
М. Форсселл
️️️️
Д. Я Конан
Замена
С. Шахед
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
К. Матмур
️️️️
Т. Маркс
ГОЛ! 1:2!
Д. Я Конан
Пас отдал
М. Шмидебах
ГОЛ! 1:1!
М. Ханке
Пас отдал
Д. Я Конан
Замена
М. Идриссу
️️️️
И. Де Камарго
Замена
М. Ханке
️️️️
Л. Штиндль
Желтая карточка
Ф. Дамс
Желтая карточка
М. Ройс
Красная карточка
Р. Бобадилья
17'
Желтая карточка
Л. Штиндль
ГОЛ! 1:0!
М. Брэдли
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
4-3-1-2
33
Хаймерот
3
Дамс
23
Андерсон Бамба
18
Кальсен-Бракер
28
Левелс
18
Аранго
14
Маркс
4
Брэдли
18
Ройс
25
Бобадилья
9
Де Камарго
4-3-1-2
25
Фромловиц
6
Черундоло
2
Погатец
5
Эггиманн
19
Шульц
18
Пинту
24
Шмидебах
34
Рауш
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
11
Конан
9
Де Камарго
0
Идриссу
0
Идриссу
9
Де Камарго
14
Маркс
10
Матмур
10
Матмур
14
Маркс
13
Шлаудрафф
23
Шахед
23
Шахед
13
Шлаудрафф
13
Штиндль
9
Ханке
9
Ханке
13
Штиндль
11
Конан
18
Форсселл
18
Форсселл
11
Конан
Остались в запасе
Боруссия М
Ганновер-96
7
Патрик Херрманн
ПВ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
68
Алтын Лала
ОП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
68
Алтын Лала
ОП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Боруссия М - Ганновер-96
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Боруссия-Парк
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