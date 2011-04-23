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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Боруссия Д
Боруссия М - Боруссия Д: обзор матча 23 апреля 2011
Боруссия М
23.04.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия Д
34'
М. Идриссу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Боруссия Д
Замена
С. Шахтен
️️️️
М. Ройс
Замена
М. Штиперманн
️️️️
К. Гросскройц
Замена
К. Матмур
️️️️
М. Идриссу
Замена
Л. Барриос
️️️️
Р. Левандовски
Замена
М. Зидан
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Т. Маркс
️️️️
П. Херрманн
ГОЛ! 1:0!
М. Идриссу
Пас отдал
Р. Нойштедтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Антонио Да Силва
ОП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
5
Михаэль Финк
ЦП
11
Фабиан Бакер
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
23
Марко Штиперманн
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
3-3-1-2-1
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
4
Брауверс
39
Штранцль
3
Дамс
33
Нойштедтер
24
Янчке
18
Аранго
18
Ройс
7
Херрманн
0
Идриссу
3-3-2-1-1
1
Вайденфеллер
3
Суботич
15
Хуммельс
5
Бендер
26
Пищек
8
Да Силва
29
Шмельцер
16
Блащиковски
6
Гросскройц
27
Гетце
9
Левандовски
18
Ройс
4
Шахтен
4
Шахтен
18
Ройс
7
Херрманн
14
Маркс
14
Маркс
7
Херрманн
0
Идриссу
10
Матмур
10
Матмур
0
Идриссу
6
Гросскройц
23
Штиперманн
23
Штиперманн
6
Гросскройц
9
Левандовски
10
Барриос
10
Барриос
9
Левандовски
16
Блащиковски
10
Зидан
10
Зидан
16
Блащиковски
Остались в запасе
Боруссия М
Боруссия Д
11
Фабиан Бакер
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
5
Михаэль Финк
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
11
Фабиан Бакер
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
5
Михаэль Финк
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Боруссия М - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:25 (прямая)
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