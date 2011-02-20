Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Шальке-04
Боруссия М - Шальке-04: обзор матча 20 февраля 2011
Боруссия М
20.02.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
10'
М. Ройс
20'
М. Идриссу
3'
П. Клюге
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Шальке-04
Замена
М. Финк
️️️️
Р. Нойштедтер
Замена
Т. Маркс
️️️️
М. Ройс
Замена
К. Матмур
️️️️
П. Херрманн
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Х. Сарпей
️️️️
П. Клюге
Замена
Ж. Матип
️️️️
К. Метцельдер
Травма
К. Метцельдер
ГОЛ! 2:1!
М. Идриссу
Пас отдал
Х. Аранго
20'
ГОЛ! 1:1!
М. Ройс
Пас отдал
П. Херрманн
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Клюге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
(К)
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
8
Джефферсон Фарфан
ЛП
24
Пеер Клюге
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПП
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
5
Михаэль Финк
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Юньмин Хао
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
16
Эду
ЦФ
3-3-1-2-1
26
Бэйлли
6
Нордтвейт
4
Данте
39
Штранцль
3
Дамс
33
Нойштедтер
28
Левелс
18
Аранго
18
Ройс
7
Херрманн
0
Идриссу
4-4-2
1
Нойер
2
Учида
21
Метцельдер
5
Хеведес
26
Шмитц
14
Хурадо
24
Клюге
6
Аннан
8
Фарфан
21
Хунтелаар
7
Рауль
18
Ройс
14
Маркс
14
Маркс
18
Ройс
33
Нойштедтер
5
Финк
5
Финк
33
Нойштедтер
7
Херрманн
10
Матмур
10
Матмур
7
Херрманн
14
Хурадо
7
Дракслер
7
Дракслер
14
Хурадо
24
Клюге
2
Сарпей
2
Сарпей
24
Клюге
21
Метцельдер
32
Матип
32
Матип
21
Метцельдер
Остались в запасе
Боруссия М
Шальке-04
33
Кристофер Хаймерот
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
33
Матиас Шобер
ВР
8
Юньмин Хао
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
30
Йенс Виссинг
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Майк Ханке
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
8
Юньмин Хао
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Боруссия М - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:25 (прямая)
Новости команд
Все
Боруссия М
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+