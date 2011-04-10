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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Кельн
Боруссия М - Кельн: обзор матча 10 апреля 2011
Боруссия М
10.04.2011, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
5 : 1
Завершен
Кельн
29'
Х. Аранго
34'
М. Ройс
39'
М. Ройс
65'
Ф. Дамс (П)
67'
Х. Нордтвейт
50'
М. Новакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Кельн
Желтая карточка
А. Матушик
Замена
Т. Ялчин
️️️️
М. Ланиг
Замена
М. Финк
️️️️
Х. Нордтвейт
Замена
Т. Маркс
️️️️
М. Ханке
Замена
П. Херрманн
️️️️
Х. Аранго
Замена
К. Клеменс
️️️️
С. Пешко
ГОЛ! 5:1!
Х. Нордтвейт
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Ф. Дамс
ГОЛ! 3:1!
М. Новакович
Пас отдал
С. Пешко
Замена
А. Чихи
️️️️
М. Яяло
ГОЛ! 3:0!
М. Ройс
ГОЛ! 2:0!
М. Ройс
ГОЛ! 1:0!
Х. Аранго
Желтая карточка
Х. Аранго
11'
Желтая карточка
М. Яяло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
5
Михаэль Финк
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Карим Матмур
ЦФ
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
18
Томоаки Макино
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
34
Адиль Чихи
ПП
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
39
Штранцль
24
Янчке
6
Нордтвейт
3
Дамс
33
Нойштедтер
4
Данте
18
Аранго
18
Ройс
0
Идриссу
9
Ханке
4-4-1-1
1
Ренсинг
2
Бречко
0
Мохамад
14
Жеромел
4
Айхнер
13
Ланиг
8
Матушик
18
Яяло
21
Пешко
10
Подольски
18
Новакович
18
Аранго
7
Херрманн
7
Херрманн
18
Аранго
6
Нордтвейт
5
Финк
5
Финк
6
Нордтвейт
9
Ханке
14
Маркс
14
Маркс
9
Ханке
13
Ланиг
24
Ялчин
24
Ялчин
13
Ланиг
21
Пешко
17
Клеменс
17
Клеменс
21
Пешко
18
Яяло
34
Чихи
34
Чихи
18
Яяло
Остались в запасе
Боруссия М
Кельн
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
17
Кевин Пеццони
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Франк Шефер
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
10
Карим Матмур
ЦФ
Остались в запасе
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
17
Кевин Пеццони
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Франк Шефер
Статистика матча Боруссия М - Кельн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Боруссия-Парк
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