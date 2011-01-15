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Нюрнберг - Боруссия М
Нюрнберг - Боруссия М: обзор матча 15 января 2011
Нюрнберг
15.01.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия М
8'
Р. Нойштедтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Боруссия М
Замена
А. Бамба
️️️️
М. Ройс
Желтая карточка
М. Ройс
Замена
Т. Янчке
️️️️
Т. Маркс
Замена
Р. Окотие
️️️️
Ю. Юдт
Замена
М. Брэдли
️️️️
М. Ханке
Желтая карточка
Т. Левелс
Замена
М. Мендлер
️️️️
Р. Мак
Замена
К. Айглер
️️️️
А. Коэн
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
Желтая карточка
М. Штранцль
ГОЛ! 0:1!
Р. Нойштедтер
Пас отдал
М. Ханке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
13
Йенс Хегелер
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
19
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Фабиан Бакер
ЦФ
4-4-1-1
1
Шефер
22
Пинола
31
Вольф
2
Вольшайд
16
Юдт
13
Хегелер
36
Коэн
3
Симонс
11
Экичи
21
Мак
20
Шибер
4-1-1-1-3
33
Хаймерот
28
Левелс
39
Штранцль
6
Нордтвейт
3
Дамс
33
Нойштедтер
14
Маркс
18
Ройс
9
Де Камарго
0
Идриссу
9
Ханке
21
Мак
11
Мендлер
11
Мендлер
21
Мак
16
Юдт
19
Окотие
19
Окотие
16
Юдт
36
Коэн
8
Айглер
8
Айглер
36
Коэн
14
Маркс
24
Янчке
24
Янчке
14
Маркс
18
Ройс
23
Андерсон Бамба
23
Андерсон Бамба
18
Ройс
9
Ханке
4
Брэдли
4
Брэдли
9
Ханке
Остались в запасе
Нюрнберг
Боруссия М
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
11
Фабиан Бакер
ЦФ
7
Патрик Херрманн
ПВ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Хуан Аранго
ЛП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
Остались в запасе
11
Фабиан Бакер
ЦФ
7
Патрик Херрманн
ПВ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Хуан Аранго
ЛП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Нюрнберг - Боруссия М
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
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