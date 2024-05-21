Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Абдалла Али Мохамед - статистика

Завершил карьеру
11 апреля 1999 (27)
#29 | Защитник
Коморские острова
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стад Лозанна Уши
24
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
1 : 2
21.05.2024
Стад Лозанна Уши
89' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
78' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Базель
2 : 0
14.05.2024
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Стад Лозанна Уши
3 : 1
11.05.2024
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Грассхоппер
3 : 2
04.05.2024
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ивердон
3 : 0
20.04.2024
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 1
14.04.2024
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 2
06.04.2024
Базель
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Серветт
1 : 2
03.04.2024
Стад Лозанна Уши
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 3
30.03.2024
Лугано
46' - 90'
67'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Цюрих
2 : 2
17.03.2024
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Стад Лозанна Уши
2 : 1
10.03.2024
Люцерн
85' - 90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
02.03.2024
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
24.02.2024
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
10.02.2024
Лозанна-Спорт
1' - 89'
28'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Серветт
3 : 1
04.02.2024
Стад Лозанна Уши
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 3
01.02.2024
Люцерн
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 3
27.01.2024
Винтертур
1' - 78'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лугано
2 : 3
21.01.2024
Стад Лозанна Уши
1' - 90'
35'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 3
16.12.2023
Янг Бойз
78' - 90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Ивердон
2 : 1
10.12.2023
Стад Лозанна Уши
77' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Янг Бойз
1 : 0
06.12.2023
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
02.12.2023
Базель
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
26.11.2023
Стад Лозанна Уши
76' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
0 : 1
01.10.2023
Стад Лозанна Уши
1' - 90'
43'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
28.09.2023
Ивердон
75' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
2 : 1
23.09.2023
Стад Лозанна Уши
62' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Стад Лозанна Уши
2 : 1
02.09.2023
Грассхоппер
33' - 90'
53'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 3
12.08.2023
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
05.08.2023
Серветт
74' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Люцерн
2 : 1
30.07.2023
Стад Лозанна Уши
1' - 63'
Главные новости
Легенду ЦСКА Вагнера заподозрили в краже
14:27
У «Родины» есть еще один иностранный кандидат помимо Альбы
13:51
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
13:28
1
ФотоКарта всех соперников сборной России с 2022 года
12:35
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
12:25
2
ФотоЖена Карпина опубликовала милое семейное фото
11:54
3
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
1
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
1
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
6
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+