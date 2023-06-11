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Аль-Наср
Кевин Агудело
Статистика
€ 3,70 млн
Кевин Агудело - статистика
Аль-Наср
14 ноября 1998 (27)
#20 | Нападающий
178 см
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Италия. Серия А 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Специя
35
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, Переходные матчи
Специя
1 : 3
11.06.2023
Верона
84' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
2 : 1
04.06.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Специя
0 : 4
27.05.2023
Торино
46' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Лечче
0 : 0
21.05.2023
Специя
63' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кремонезе
2 : 0
06.05.2023
Специя
1' - 90'
76'
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
3 : 2
03.05.2023
Специя
1' - 83'
75'
Италия. Серия А, 32 тур
Специя
0 : 2
28.04.2023
Монца
58' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
1 : 1
22.04.2023
Специя
79' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
0 : 3
14.04.2023
Лацио
61' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
1 : 1
02.04.2023
Салернитана
54' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
1 : 0
17.03.2023
Специя
1' - 75'
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
2 : 1
10.03.2023
Интер
1' - 67'
Италия. Серия А, 25 тур
Специя
0 : 0
05.03.2023
Верона
1' - 75'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
2 : 2
26.02.2023
Специя
1' - 74'
72'
Италия. Серия А, 23 тур
Специя
0 : 2
19.02.2023
Ювентус
1' - 59'
16'
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2 : 2
11.02.2023
Специя
1' - 79'
Италия. Серия А, 21 тур
Специя
0 : 3
05.02.2023
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
2 : 0
27.01.2023
Специя
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Специя
0 : 2
22.01.2023
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0 : 1
15.01.2023
Специя
1' - 82'
Италия. Серия А, 17 тур
Специя
0 : 0
08.01.2023
Лечче
55' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Специя
2 : 2
04.01.2023
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
1 : 2
13.11.2022
Специя
1' - 82'
Италия. Серия А, 14 тур
Специя
1 : 1
08.11.2022
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
2 : 1
05.11.2022
Специя
1' - 68'
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
1 : 2
30.10.2022
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Салернитана
1 : 0
22.10.2022
Специя
1' - 90'
81'
Италия. Серия А, 10 тур
Специя
2 : 2
16.10.2022
Кремонезе
1' - 64'
61'
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
2 : 0
09.10.2022
Специя
1' - 60'
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
4 : 0
02.10.2022
Специя
65' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Специя
2 : 1
17.09.2022
Сампдория
60' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
1 : 0
10.09.2022
Специя
1' - 81'
Италия. Серия А, 5 тур
Специя
2 : 2
04.09.2022
Болонья
64' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2 : 0
31.08.2022
Специя
60' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Специя
2 : 2
27.08.2022
Сассуоло
1' - 66'
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
3 : 0
20.08.2022
Специя
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Специя
1 : 0
14.08.2022
Эмполи
1' - 90'
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