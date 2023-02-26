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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Специя
Удинезе - Специя: обзор матча 26 февраля 2023
Удинезе
26.02.2023, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 2
Завершен
Специя
22'
Бету
55'
Р. Перейра
6'
М. Нзола
72'
М. Нзола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Специя
Замена
И. Несторовски
️️️️
Уолес
90'
+2
90'
Замена
В. Коваленко
️️️️
М. Бурабиа
89'
Замена
М. Кальдара
️️️️
М. Нзола
Замена
Т. Арслан
️️️️
З. Ловрич
83'
76'
Желтая карточка
Д. Николау
74'
Замена
Д. Мальдини
️️️️
К. Агудело
72'
ГОЛ! 2:2!
М. Нзола
Пас отдал
К. Агудело
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Р. Перейра
66'
Замена
Ф. Товен
️️️️
И. Саксесс
66'
Желтая карточка
Р. Бекао
62'
62'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Д. Верде
Желтая карточка
К. Эхизибуе
58'
ГОЛ! 2:1!
Р. Перейра
Пас отдал
З. Ловрич
55'
ГОЛ! 1:1!
Бету
Пас отдал
И. Саксесс
22'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Нзола
Пас отдал
А. Экдаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Симоне Пафунди
АП
10
Флориан Товен
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
25
Масина
18
Перес
50
Бекао
13
Удогие
15
Уолес
3
Эхизибуе
4
Ловрич
37
Перейра
23
Бету
90
Саксесс
4-2-2-2
1
Дронговски
98
Амьен-Аду
4
Ампаду
43
Николау
13
Реца
8
Экдаль
10
Бурабиа
7
Агудело
11
Гьяси
70
Нзола
10
Верде
4
Ловрич
30
Арслан
30
Арслан
4
Ловрич
37
Перейра
10
Самарджич
10
Самарджич
37
Перейра
90
Саксесс
10
Товен
10
Товен
90
Саксесс
15
Уолес
90
Несторовски
90
Несторовски
15
Уолес
70
Нзола
23
Кальдара
23
Кальдара
70
Нзола
10
Бурабиа
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Бурабиа
7
Агудело
70
Мальдини
70
Мальдини
7
Агудело
10
Верде
14
Шомуродов
14
Шомуродов
10
Верде
Остались в запасе
Удинезе
Специя
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
20
Симоне Пафунди
АП
Главный тренер
Андреа Соттиль
40
Петар Зовко
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
20
Симоне Пафунди
АП
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Удинезе - Специя
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
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