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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Наполи
Специя - Наполи: обзор матча 05 февраля 2023
Специя
05.02.2023, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 3
Завершен
Наполи
47'
Х. Кварацхелия (П)
68'
В. Осимхен
73'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Наполи
Желтая карточка
А. Реца
86'
Замена
П. Вишневски
️️️️
С. Эспозито
86'
82'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
Замена
Д. Мальдини
️️️️
М. Кальдара
76'
Замена
Т. Ципот
️️️️
Д. Верде
76'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Э. Шомуродов
76'
74'
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
74'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Х. Кварацхелия
73'
ГОЛ! 0:3!
В. Осимхен
Пас отдал
Х. Кварацхелия
68'
ГОЛ! 0:2!
В. Осимхен
63'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
53'
Желтая карточка
П. Зелински
Желтая карточка
М. Кальдара
51'
47'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Кварацхелия
46'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
19'
Желтая карточка
И. Лосано
Желтая карточка
И. Ампаду
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Специя
22
Федерико Маркетти
ВР
40
Петар Зовко
ВР
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
70
Leonardo Pedicillo
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
36
Pietro Calzolari
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Дронговски
4
Ампаду
23
Кальдара
43
Николау
13
Реца
94
Эспозито
98
Амьен-Аду
10
Бурабиа
7
Агудело
10
Верде
14
Шомуродов
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
3
Мин-Джэ
13
Ррахмани
6
Мариу Руй
99
Ангисса
20
Зелински
68
Лоботка
11
Лосано
7
Кварацхелия
45
Осимхен
94
Эспозито
25
Вишневски
25
Вишневски
94
Эспозито
23
Кальдара
70
Мальдини
70
Мальдини
23
Кальдара
10
Верде
11
Ципот
11
Ципот
10
Верде
14
Шомуродов
99
Кроллис
99
Кроллис
14
Шомуродов
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
7
Кварацхелия
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
7
Кварацхелия
20
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Зелински
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
Остались в запасе
Специя
Наполи
22
Федерико Маркетти
ВР
40
Петар Зовко
ВР
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
70
Leonardo Pedicillo
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
36
Pietro Calzolari
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
40
Петар Зовко
ВР
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
70
Leonardo Pedicillo
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
36
Pietro Calzolari
ЦП
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Специя - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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