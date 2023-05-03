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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Специя
Аталанта - Специя: обзор матча 03 мая 2023
Аталанта
03.05.2023, среда, 19:00
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 2
Завершен
Специя
32'
М. де Рон
48'
Д. Дзаппакоста
54'
Л. Муриэль
18'
Э. Гьяси
64'
М. Бурабиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Специя
Замена
Б. Соппи
️️️️
Й. Меле
90'
+2
83'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
К. Агудело
Замена
М. Демирал
️️️️
Х. Луис Паломино
83'
83'
Замена
Д. Верде
️️️️
М. Бурабиа
75'
Желтая карточка
К. Агудело
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Д. Скальвини
67'
Замена
Эдерсон
️️️️
М. Пашалич
67'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Л. Муриэль
67'
66'
Замена
С. Феррер
️️️️
К. Амьен-Аду
64'
ГОЛ! 3:2!
М. Бурабиа
Пас отдал
Э. Шомуродов
57'
Замена
С. Эспозито
️️️️
С. Бастони
57'
Замена
А. Экдаль
️️️️
И. Ампаду
ГОЛ! 3:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
Б. Джимсити
54'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дзаппакоста
48'
40'
Желтая карточка
С. Бастони
38'
Желтая карточка
И. Ампаду
ГОЛ! 1:1!
М. де Рон
32'
18'
ГОЛ! 0:1!
Э. Гьяси
Пас отдал
С. Бастони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Марио Пашалич
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Аталанта
47
Томмазо Бертини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
44
Леонардо Мендичино
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
10
Даниэле Верде
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
3-4-1-2
1
Муссо
2
Толой
42
Скальвини
19
Джимсити
21
Меле
15
де Рон
8
Коопмейнерс
77
Дзаппакоста
8
Пашалич
91
Сапата
19
Хойлунд
3-2-2-2-1
1
Дронговски
43
Николау
4
Ампаду
25
Вишневски
98
Амьен-Аду
13
Реца
10
Бурабиа
10
Бастони
7
Агудело
11
Гьяси
14
Шомуродов
Паломино
28
Демирал
28
Демирал
Паломино
42
Скальвини
19
Паломино
19
Паломино
42
Скальвини
21
Меле
2
Соппи
2
Соппи
21
Меле
8
Пашалич
13
Эдерсон
13
Эдерсон
8
Пашалич
Муриэль
13
Бога
13
Бога
Муриэль
10
Муриэль
10
Муриэль
98
Амьен-Аду
4
Феррер
4
Феррер
98
Амьен-Аду
10
Бастони
94
Эспозито
94
Эспозито
10
Бастони
4
Ампаду
8
Экдаль
8
Экдаль
4
Ампаду
10
Бурабиа
10
Верде
10
Верде
10
Бурабиа
7
Агудело
99
Кроллис
99
Кроллис
7
Агудело
Остались в запасе
Аталанта
Специя
47
Томмазо Бертини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
44
Леонардо Мендичино
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
47
Томмазо Бертини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
44
Леонардо Мендичино
ЦП
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Аталанта - Специя
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
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