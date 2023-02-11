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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Специя
Эмполи - Специя: обзор матча 11 февраля 2023
Эмполи
11.02.2023, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 2
Завершен
Специя
71'
Н. Камбьяги
90+4'
Э. Вигнато
25'
Д. Верде (П)
31'
Д. Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Специя
ГОЛ! 2:2!
Э. Вигнато
90'
+4
Замена
М. Сатриано
️️️️
Ф. Капуто
85'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Ф. Бандинелли
85'
79'
Замена
Т. Ципот
️️️️
К. Агудело
ГОЛ! 1:2!
Н. Камбьяги
Пас отдал
Ф. Капуто
71'
64'
Замена
Э. Хольм
️️️️
Э. Гьяси
63'
Желтая карточка
А. Экдаль
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Ж. Акпа Акпро
60'
Замена
П. Стоянович
️️️️
Т. Эбуехи
60'
52'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Д. Верде
49'
Вторая желтая
С. Эспозито
39'
Желтая карточка
С. Эспозито
33'
Желтая карточка
Д. Верде
31'
ГОЛ! 0:2!
Д. Верде
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
Т. Бальданци
27'
Желтая карточка
Г. Викарио
25'
25'
Желтая карточка
Д. Николау
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Верде
Красная карточка
Ф. Паризи
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Специя
22
Федерико Маркетти
ВР
40
Петар Зовко
ВР
4
Сальва Феррер
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
4-3-2-1
25
Викарио
65
Паризи
44
Исмайли
5
Луперто
24
Эбуехи
11
Акпа Акпро
18
Марин
23
Бандинелли
28
Камбьяги
8
Бальданци
9
Капуто
4-1-1-2-2
1
Дронговски
98
Амьен-Аду
25
Вишневски
43
Николау
13
Реца
94
Эспозито
10
Бурабиа
7
Агудело
11
Гьяси
14
Шомуродов
10
Верде
8
Бальданци
13
Кэкачей
13
Кэкачей
8
Бальданци
24
Эбуехи
30
Стоянович
30
Стоянович
24
Эбуехи
23
Бандинелли
25
Вигнато
25
Вигнато
23
Бандинелли
9
Капуто
10
Сатриано
10
Сатриано
9
Капуто
11
Акпа Акпро
91
Пикколи
91
Пикколи
11
Акпа Акпро
11
Гьяси
3
Хольм
3
Хольм
11
Гьяси
10
Верде
8
Экдаль
8
Экдаль
10
Верде
7
Агудело
11
Ципот
11
Ципот
7
Агудело
Остались в запасе
Эмполи
Специя
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
22
Федерико Маркетти
ВР
40
Петар Зовко
ВР
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
40
Петар Зовко
ВР
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Эмполи - Специя
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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