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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Ювентус
Специя - Ювентус: обзор матча 19 февраля 2023
Специя
19.02.2023, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
32'
М. Кен
66'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Ювентус
90'
+3
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
Д. Влахович
81'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Ф. Костич
Замена
М. Кальдара
️️️️
А. Экдаль
79'
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Д. Верде
79'
66'
ГОЛ! 0:2!
А. Ди Мария
Пас отдал
Данило
Замена
М. Нзола
️️️️
К. Агудело
59'
56'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
М. Кен
Желтая карточка
А. Реца
55'
51'
Желтая карточка
Н. Фаджоли
46'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Х. Куадрадо
46'
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
Л. Паредес
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Кен
Пас отдал
Ф. Костич
Замена
Ф. Маркетти
️️️️
Б. Дронговски
25'
Желтая карточка
К. Агудело
16'
1'
Желтая карточка
М. Локателли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
28
Душан Влахович
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Специя
40
Петар Зовко
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
4-2-2-2
1
Дронговски
13
Реца
43
Николау
4
Ампаду
98
Амьен-Аду
10
Бурабиа
8
Экдаль
11
Гьяси
7
Агудело
14
Шомуродов
10
Верде
3-2-2-1-2
1
Перин
13
Данило
24
Ругани
26
Сандро
5
Локателли
5
Паредес
7
Куадрадо
12
Рабьо
18
Костич
9
Кен
28
Влахович
1
Дронговски
22
Маркетти
22
Маркетти
1
Дронговски
8
Экдаль
23
Кальдара
23
Кальдара
8
Экдаль
10
Верде
70
Мальдини
70
Мальдини
10
Верде
7
Агудело
70
Нзола
70
Нзола
7
Агудело
28
Влахович
19
Бонуччи
19
Бонуччи
28
Влахович
7
Куадрадо
22
Де Шильо
22
Де Шильо
7
Куадрадо
5
Паредес
29
Фаджоли
29
Фаджоли
5
Паредес
18
Костич
16
Айлинг
16
Айлинг
18
Костич
9
Кен
11
Ди Мария
11
Ди Мария
9
Кен
Остались в запасе
Специя
Ювентус
40
Петар Зовко
ВР
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
13
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Специя - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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