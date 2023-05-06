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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кремонезе - Специя
Кремонезе - Специя: обзор матча 06 мая 2023
Кремонезе
06.05.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Специя
41'
Д. Чиофани
77'
Й. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Специя
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Д. Окереке
90'
+3
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Д. Чиофани
88'
79'
Желтая карточка
И. Ампаду
78'
Замена
В. Коваленко
️️️️
С. Эспозито
ГОЛ! 2:0!
Й. Васкес
Пас отдал
П. Галдамес
77'
76'
Желтая карточка
К. Агудело
Замена
М. Бенасси
️️️️
А. Феррари
65'
Замена
В. Кирикеш
️️️️
М. Кастаньетти
65'
61'
Замена
Д. Верде
️️️️
Э. Гьяси
54'
Замена
А. Реца
️️️️
Д. Николау
53'
Замена
М. Нзола
️️️️
М. Бурабиа
ГОЛ! 1:0!
Д. Чиофани
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
99
Альберто Бассо
ЦФ
Специя
22
Федерико Маркетти
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
14
Шимон Журковски
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
10
Даниэле Верде
ЦФ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
3-4-1-2
29
Карнесекки
24
Лочошвили
22
Васкес
25
Феррари
14
Валери
4
Галдамес
4
Кастаньетти
17
Серникола
8
Мейте
29
Окереке
9
Чиофани
4-3-2-1
1
Дронговски
98
Амьен-Аду
43
Николау
4
Ампаду
25
Вишневски
10
Бастони
10
Бурабиа
8
Экдаль
7
Агудело
11
Гьяси
14
Шомуродов
4
Кастаньетти
21
Кирикеш
21
Кирикеш
4
Кастаньетти
25
Феррари
24
Бенасси
24
Бенасси
25
Феррари
29
Окереке
92
Буонаюто
92
Буонаюто
29
Окереке
9
Чиофани
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
9
Чиофани
43
Николау
13
Реца
13
Реца
43
Николау
94
Эспозито
94
Эспозито
Эспозито
21
Коваленко
21
Коваленко
Эспозито
11
Гьяси
10
Верде
10
Верде
11
Гьяси
10
Бурабиа
70
Нзола
70
Нзола
10
Бурабиа
Остались в запасе
Кремонезе
Специя
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
99
Альберто Бассо
ЦФ
22
Федерико Маркетти
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
99
Альберто Бассо
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Кремонезе - Специя
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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