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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Торино
Специя - Торино: обзор матча 27 мая 2023
Специя
27.05.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 4
Завершен
Торино
24'
П. Вишневски (АГ)
72'
С. Риччи
76'
И. Илич
90+6'
Я. Карамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Торино
90'
+6
ГОЛ! 0:4!
Я. Карамо
87'
Замена
К. Линетти
️️️️
И. Илич
87'
Замена
О. Эйна
️️️️
У. Синго
87'
Замена
Я. Карамо
️️️️
А. Миранчук
Замена
С. Бастони
️️️️
Э. Гьяси
80'
76'
ГОЛ! 0:3!
И. Илич
Пас отдал
Н. Влашич
Желтая карточка
М. Нзола
75'
72'
ГОЛ! 0:2!
С. Риччи
Пас отдал
Н. Влашич
69'
Желтая карточка
У. Синго
67'
Замена
К. Джиджи
️️️️
П. Схюрс
Замена
Д. Верде
️️️️
И. Ампаду
65'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
М. Бурабиа
46'
Замена
К. Агудело
️️️️
А. Экдаль
46'
24'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
П. Вишневски
16'
Желтая карточка
И. Илич
Желтая карточка
А. Экдаль
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Специя
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Торино
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Дронговски
25
Вишневски
4
Ампаду
43
Николау
13
Реца
94
Эспозито
98
Амьен-Аду
8
Экдаль
10
Бурабиа
11
Гьяси
70
Нзола
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
90
Синго
4
Схюрс
4
Буонджорно
23
Войвода
15
Родригес
21
Риччи
20
Илич
59
Миранчук
45
Влашич
19
Санабрия
10
Бурабиа
14
Журковски
14
Журковски
10
Бурабиа
11
Гьяси
10
Бастони
10
Бастони
11
Гьяси
8
Экдаль
7
Агудело
7
Агудело
8
Экдаль
4
Ампаду
10
Верде
10
Верде
4
Ампаду
4
Схюрс
26
Джиджи
26
Джиджи
4
Схюрс
90
Синго
34
Эйна
34
Эйна
90
Синго
20
Илич
17
Линетти
17
Линетти
20
Илич
59
Миранчук
14
Карамо
14
Карамо
59
Миранчук
Остались в запасе
Специя
Торино
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Остались в запасе
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Специя - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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