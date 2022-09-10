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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Специя
Наполи - Специя: обзор матча 10 сентября 2022
Наполи
10.09.2022, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Специя
89'
Д. Распадори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Специя
ГОЛ! 1:0!
Д. Распадори
Пас отдал
Д. Гаэтано
89'
81'
Замена
Д. Сала
️️️️
К. Агудело
77'
Желтая карточка
Б. Дронговски
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
Э. Эльмас
75'
Желтая карточка
Э. Эльмас
71'
70'
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
М. Бурабиа
70'
Замена
П. Христов
️️️️
И. Ампаду
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Х. Кварацхелия
67'
62'
Замена
В. Коваленко
️️️️
С. Бастони
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
57'
Замена
П. Зелински
️️️️
Ф. Ангисса
57'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Т. Н'Домбеле
46'
45'
Желтая карточка
Э. Гьяси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Наполи
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
4-2-3-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
22
Н'Домбеле
7
Кварацхелия
99
Эльмас
21
Политано
18
Распадори
3-2-2-2-1
1
Дронговски
4
Ампаду
4
Кивиор
43
Николау
3
Хольм
13
Реца
10
Бурабиа
10
Бастони
7
Агудело
11
Гьяси
70
Нзола
99
Эльмас
70
Гаэтано
70
Гаэтано
99
Эльмас
22
Н'Домбеле
68
Лоботка
68
Лоботка
22
Н'Домбеле
99
Ангисса
20
Зелински
20
Зелински
99
Ангисса
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
7
Кварацхелия
18
Симеоне
18
Симеоне
7
Кварацхелия
4
Ампаду
55
Христов
55
Христов
4
Ампаду
10
Бурабиа
77
Эллертссон
77
Эллертссон
10
Бурабиа
7
Агудело
7
Сала
7
Сала
7
Агудело
10
Бастони
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Бастони
Остались в запасе
Наполи
Специя
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Наполи - Специя
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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