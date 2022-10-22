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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Специя
Салернитана - Специя: обзор матча 22 октября 2022
Салернитана
22.10.2022, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Специя
48'
П. Маццокки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Специя
Замена
Д. Бронн
️️️️
Н. Гьембер
90'
Замена
Э. Бохинен
️️️️
А. Кандрева
83'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
Ф. Бонаццоли
83'
82'
Желтая карточка
Э. Хольм
Желтая карточка
Ф. Данильюк
81'
81'
Желтая карточка
К. Агудело
74'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
И. Ампаду
74'
Замена
Д. Мальдини
️️️️
А. Экдаль
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Б. Диа
65'
Замена
К. Пентек
️️️️
Т. Вилена
65'
64'
Замена
Д. Верде
️️️️
Э. Гьяси
64'
Замена
А. Реца
️️️️
К. Амьен-Аду
62'
Желтая карточка
Я. Кивиор
ГОЛ! 1:0!
П. Маццокки
48'
19'
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
Желтая карточка
Т. Вилена
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
1
Алессандро Микаи
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Леандру Санка
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
4-1-3-2
55
Сепе
23
Гьембер
24
Данильюк
17
Фасио
2
Маццокки
16
Радованович
29
Кулибали
52
Вилена
87
Кандрева
90
Бонаццоли
22
Диа
3-2-2-2-1
1
Дронговски
4
Ампаду
4
Кивиор
43
Николау
3
Хольм
98
Амьен-Аду
10
Бурабиа
8
Экдаль
7
Агудело
11
Гьяси
70
Нзола
22
Диа
6
Брадарич
6
Брадарич
22
Диа
23
Гьембер
6
Бронн
6
Бронн
23
Гьембер
87
Кандрева
32
Бохинен
32
Бохинен
87
Кандрева
52
Вилена
9
Пентек
9
Пентек
52
Вилена
90
Бонаццоли
22
Ботхейм
22
Ботхейм
90
Бонаццоли
98
Амьен-Аду
13
Реца
13
Реца
98
Амьен-Аду
8
Экдаль
70
Мальдини
70
Мальдини
8
Экдаль
11
Гьяси
10
Верде
10
Верде
11
Гьяси
4
Ампаду
13
Стрелец
13
Стрелец
4
Ампаду
Остались в запасе
Салернитана
Специя
19
Винченцо Фьорилло
ВР
1
Алессандро Микаи
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
1
Алессандро Микаи
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Салернитана - Специя
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
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