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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Верона
Специя - Верона: обзор матча 05 марта 2023
Специя
05.03.2023, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 0
Завершен
Верона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Верона
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Э. Гьяси
90'
+5
Желтая карточка
А. Реца
89'
Красная карточка
Ф. Маркетти
84'
78'
Замена
С. Верди
️️️️
Д. Лазович
78'
Замена
К. Ласанья
️️️️
А. Гайч
77'
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
Д. Фараони
Замена
В. Коваленко
️️️️
М. Бурабиа
75'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
К. Агудело
75'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
Д. Верде
64'
57'
Замена
О. Абильдгор
️️️️
О. Дуда
9'
Замена
Я. Каллон
️️️️
С. Нгонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Специя
40
Петар Зовко
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
14
Шимон Журковски
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
90
Симоне Верди
АП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
4-2-2-2
1
Дронговски
13
Реца
43
Николау
4
Ампаду
98
Амьен-Аду
10
Бурабиа
8
Экдаль
11
Гьяси
7
Агудело
70
Нзола
10
Верде
3-3-1-2-1
34
Перилли
96
Маньяни
4
Хин
42
Коппола
23
Депаоли
61
Тамез
19
Фараони
88
Лазович
16
Нгонг
8
Дуда
19
Гайч
10
Верде
14
Журковски
14
Журковски
10
Верде
11
Гьяси
70
Мальдини
70
Мальдини
11
Гьяси
10
Бурабиа
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Бурабиа
7
Агудело
14
Шомуродов
14
Шомуродов
7
Агудело
19
Фараони
42
Терраччано
42
Терраччано
19
Фараони
8
Дуда
28
Абильдгор
28
Абильдгор
8
Дуда
88
Лазович
90
Верди
90
Верди
88
Лазович
16
Нгонг
11
Каллон
11
Каллон
16
Нгонг
19
Гайч
15
Ласанья
15
Ласанья
19
Гайч
Остались в запасе
Специя
Верона
40
Петар Зовко
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Специя - Верона
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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