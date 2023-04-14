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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Лацио
Специя - Лацио: обзор матча 14 апреля 2023
Специя
14.04.2023, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 3
Завершен
Лацио
36'
Ч. Иммобиле (П)
52'
Ф. Андерсон
89'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Лацио
89'
Желтая карточка
М. Кансельери
89'
ГОЛ! 0:3!
М. Антонио
88'
Замена
М. Кансельери
️️️️
М. Дзакканьи
Вторая желтая
И. Ампаду
84'
83'
Желтая карточка
А. Романьоли
81'
Желтая карточка
М. Антонио
79'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Катальди
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Д. Верде
76'
72'
Желтая карточка
Д. Катальди
69'
Замена
Педро
️️️️
Ч. Иммобиле
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Э. Гьяси
62'
Замена
К. Агудело
️️️️
М. Бурабиа
61'
Замена
А. Реца
️️️️
Д. Николау
61'
52'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Андерсон
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
И. Ампаду
33'
Желтая карточка
Э. Гьяси
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Специя
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Тио Ципот
ПП
7
Кевин Агудело
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
4-1-2-1-2
1
Дронговски
25
Вишневски
4
Ампаду
43
Николау
98
Амьен-Аду
94
Эспозито
10
Бурабиа
8
Экдаль
11
Гьяси
10
Верде
70
Нзола
4-2-3-1
49
Проведель
4
Хюсай
16
Казале
26
Романьоли
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
10
Дзакканьи
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
43
Николау
13
Реца
13
Реца
43
Николау
11
Гьяси
70
Мальдини
70
Мальдини
11
Гьяси
10
Бурабиа
7
Агудело
7
Агудело
10
Бурабиа
10
Верде
14
Шомуродов
14
Шомуродов
10
Верде
32
Катальди
8
Антонио
8
Антонио
32
Катальди
9
Иммобиле
9
Педро
9
Педро
9
Иммобиле
10
Дзакканьи
22
Кансельери
22
Кансельери
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Специя
Лацио
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Специя - Лацио
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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