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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Специя
Рома - Специя: обзор матча 04 июня 2023
Рома
04.06.2023, воскресенье, 22:00
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Специя
43'
Н. Залевски
89'
П. Дибала (П)
6'
Д. Николау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Специя
90'
+12
Желтая карточка
Э. Шомуродов
90'
+8
Замена
Т. Ципот
️️️️
М. Бурабиа
90'
+7
Желтая карточка
П. Вишневски
90'
+7
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Д. Николау
90'
+2
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
С. Эспозито
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Дибала
89'
88'
Вторая желтая
К. Амьен-Аду
87'
Замена
Д. Верде
️️️️
Э. Гьяси
86'
Желтая карточка
Э. Гьяси
86'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Ш. Журковски
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Д. Манчини
82'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Т. Абрахам
80'
Желтая карточка
П. Дибала
78'
76'
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
66'
Желтая карточка
Й. Зут
Замена
Н. Матич
️️️️
Э. Бове
64'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
А. Белотти
64'
58'
Желтая карточка
Д. Николау
Замена
Д. Льоренте
️️️️
З. Челик
46'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
44'
ГОЛ! 1:1!
Н. Залевски
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
43'
14'
Желтая карточка
С. Эспозито
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Николау
Пас отдал
М. Бурабиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Специя
41
Йерун Зут
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
40
Петар Зовко
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Тио Ципот
ПП
7
Кевин Агудело
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-2-2-2
99
Свилар
59
Залевски
6
Смоллинг
23
Манчини
2
Челик
4
Кристанте
8
Бове
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
11
Белотти
21
Дибала
3-3-2-1-1
41
Зут
4
Ампаду
43
Николау
25
Вишневски
98
Амьен-Аду
94
Эспозито
13
Реца
10
Бурабиа
14
Журковски
11
Гьяси
70
Нзола
Абрахам
37
Спинаццола
37
Спинаццола
Абрахам
2
Челик
3
Льоренте
3
Льоренте
2
Челик
8
Бове
18
Матич
18
Матич
8
Бове
23
Манчини
23
Вейналдум
23
Вейналдум
23
Манчини
11
Белотти
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Белотти
14
Журковски
8
Экдаль
8
Экдаль
14
Журковски
10
Бурабиа
11
Ципот
11
Ципот
10
Бурабиа
94
Эспозито
14
Шомуродов
14
Шомуродов
94
Эспозито
43
Николау
99
Кроллис
99
Кроллис
43
Николау
11
Гьяси
10
Верде
10
Верде
11
Гьяси
Остались в запасе
Рома
Специя
23
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Бартломей Дронговски
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
40
Петар Зовко
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
40
Петар Зовко
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Рома - Специя
2
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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