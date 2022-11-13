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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Специя
Верона - Специя: обзор матча 13 ноября 2022
Верона
13.11.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Специя
30'
С. Верди
53'
М. Нзола
69'
М. Нзола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Специя
90'
+4
Желтая карточка
М. Эгилл Эллертссон
86'
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
82'
Замена
Д. Николау
️️️️
С. Бастони
82'
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
К. Агудело
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
Ф. Депаоли
81'
Желтая карточка
А. Тамез
78'
Замена
Я. Каллон
️️️️
С. Верди
72'
Замена
Д. Доиг
️️️️
Д. Лазович
72'
69'
ГОЛ! 1:2!
М. Нзола
Пас отдал
М. Бурабиа
60'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Э. Гьяси
Замена
Т. Анри
️️️️
М. Джурич
60'
53'
ГОЛ! 1:1!
М. Нзола
Пас отдал
С. Бастони
Замена
И. Хин
️️️️
К. Гюнтер
46'
46'
Замена
Д. Верде
️️️️
А. Экдаль
Желтая карточка
К. Ласанья
45'
+2
43'
Замена
Й. Зут
️️️️
Б. Дронговски
35'
Желтая карточка
Э. Хольм
32'
Желтая карточка
И. Ампаду
ГОЛ! 1:0!
С. Верди
Пас отдал
К. Ласанья
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
90
Симоне Верди
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Верона
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Сулемана
ОП
20
Иван Илич
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
7
Матеуш Прашелик
АП
11
Яя Каллон
ПВ
9
Тома Анри
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Леандру Санка
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
4-1-2-1-2
96
Монтипо
27
Давидович
11
Чеккерини
22
Гюнтер
23
Депаоли
61
Тамез
88
Лазович
44
Велозу
90
Верди
11
Джурич
15
Ласанья
3-2-2-2-1
1
Дронговски
23
Кальдара
4
Кивиор
4
Ампаду
98
Амьен-Аду
3
Хольм
8
Экдаль
10
Бастони
7
Агудело
11
Гьяси
70
Нзола
23
Депаоли
42
Терраччано
42
Терраччано
23
Депаоли
88
Лазович
3
Доиг
3
Доиг
88
Лазович
22
Гюнтер
4
Хин
4
Хин
22
Гюнтер
90
Верди
11
Каллон
11
Каллон
90
Верди
11
Джурич
9
Анри
9
Анри
11
Джурич
1
Дронговски
41
Зут
41
Зут
1
Дронговски
10
Бастони
43
Николау
43
Николау
10
Бастони
11
Гьяси
10
Бурабиа
10
Бурабиа
11
Гьяси
7
Агудело
77
Эллертссон
77
Эллертссон
7
Агудело
8
Экдаль
10
Верде
10
Верде
8
Экдаль
Остались в запасе
Верона
Специя
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
20
Иван Илич
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
7
Матеуш Прашелик
АП
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
19
Юлиус Бек
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
20
Иван Илич
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
7
Матеуш Прашелик
АП
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
19
Юлиус Бек
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Верона - Специя
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
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