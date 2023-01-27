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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Специя
Болонья - Специя: обзор матча 27 января 2023
Болонья
27.01.2023, пятница, 20:30
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 0
Завершен
Специя
37'
С. Пош
77'
Р. Орсолини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Специя
88'
Желтая карточка
С. Эспозито
88'
Желтая карточка
Э. Гьяси
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
Й. Схаутен
86'
Замена
М. Барроу
️️️️
Р. Сориано
86'
79'
Замена
С. Эспозито
️️️️
М. Бурабиа
ГОЛ! 2:0!
Р. Орсолини
Пас отдал
Н. Домингес
77'
Замена
Н. Домингес
️️️️
Н. Моро
68'
67'
Замена
Т. Ципот
️️️️
Ж. Моутинью
67'
Замена
Д. Верде
️️️️
Э. Хольм
Желтая карточка
А. Сумаоро
61'
46'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
А. Реца
ГОЛ! 1:0!
С. Пош
Пас отдал
Р. Орсолини
37'
18'
Замена
Д. Мальдини
️️️️
В. Коваленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Тио Ципот
ПП
13
Давид Стрелец
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
20
Камбьясо
5
Сумаоро
4
Пош
26
Лукуми
22
Схаутен
6
Моро
19
Фергюсон
21
Сориано
11
Зиркзее
7
Орсолини
3-2-1-3
1
Дронговски
43
Николау
4
Ампаду
23
Кальдара
98
Амьен-Аду
13
Реца
10
Бурабиа
7
Агудело
21
Коваленко
11
Гьяси
22
Схаутен
8
Пюухтия
8
Пюухтия
22
Схаутен
6
Моро
8
Домингес
8
Домингес
6
Моро
21
Сориано
99
Барроу
99
Барроу
21
Сориано
13
Реца
8
Моутинью
8
Моутинью
13
Реца
10
Бурабиа
94
Эспозито
94
Эспозито
10
Бурабиа
21
Коваленко
70
Мальдини
70
Мальдини
21
Коваленко
Моутинью
11
Ципот
11
Ципот
Моутинью
3
Хольм
10
Верде
10
Верде
3
Хольм
Остались в запасе
Болонья
Специя
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
40
Петар Зовко
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Болонья - Специя
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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