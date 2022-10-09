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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Специя
Монца - Специя: обзор матча 09 октября 2022
Монца
09.10.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Специя
32'
К. Аугусто
63'
П. Мари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Специя
Желтая карточка
Ф. Раноккья
88'
Замена
Ф. Раноккья
️️️️
Н. Ровелла
84'
80'
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
М. Бурабиа
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
П. Чиурриа
75'
Замена
С. Биринделли
️️️️
К. Гюткьяер
75'
69'
Замена
К. Амьен-Аду
️️️️
Э. Хольм
69'
Замена
Д. Верде
️️️️
Д. Николау
ГОЛ! 2:0!
П. Мари
Пас отдал
А. Барберис
63'
60'
Замена
Д. Мальдини
️️️️
В. Коваленко
60'
Замена
А. Экдаль
️️️️
К. Агудело
59'
Желтая карточка
Д. Николау
Замена
А. Барберис
️️️️
Д. Капрари
56'
Замена
Д. Мота
️️️️
С. Сенси
56'
Желтая карточка
А. Иццо
49'
41'
Желтая карточка
М. Нзола
Желтая карточка
С. Сенси
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Аугусто
Пас отдал
М. Пессина
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
6
Аймар Шер
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-1-1-2-2
20
Ди Грегорио
30
Аугусто
4
Мари
5
Калдирола
4
Иццо
6
Ровелла
8
Сенси
32
Пессина
26
Чиурриа
9
Гюткьяер
10
Капрари
4-2-3-1
1
Дронговски
3
Хольм
4
Кивиор
43
Николау
4
Ампаду
10
Бурабиа
10
Бастони
7
Агудело
21
Коваленко
11
Гьяси
70
Нзола
9
Гюткьяер
19
Биринделли
19
Биринделли
9
Гюткьяер
10
Капрари
51
Барберис
51
Барберис
10
Капрари
6
Ровелла
10
Раноккья
10
Раноккья
6
Ровелла
26
Чиурриа
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
26
Чиурриа
8
Сенси
46
Мота
46
Мота
8
Сенси
3
Хольм
98
Амьен-Аду
98
Амьен-Аду
3
Хольм
7
Агудело
8
Экдаль
8
Экдаль
7
Агудело
10
Бурабиа
77
Эллертссон
77
Эллертссон
10
Бурабиа
21
Коваленко
70
Мальдини
70
Мальдини
21
Коваленко
43
Николау
10
Верде
10
Верде
43
Николау
Остались в запасе
Монца
Специя
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
Главный тренер
Джованни Строппа
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
6
Аймар Шер
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
6
Аймар Шер
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Монца - Специя
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
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