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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Эмполи
Специя - Эмполи: обзор матча 14 августа 2022
Специя
14.08.2022, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 0
Завершен
Эмполи
36'
М. Нзола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Эмполи
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
К. Агудело
90'
+1
Замена
Д. Сала
️️️️
М. Бурабиа
90'
+1
88'
Замена
Я. Фаццини
️️️️
Ф. Бандинелли
Замена
Э. Хольм
️️️️
А. Реца
75'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
Э. Гьяси
75'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Д. Верде
61'
Желтая карточка
А. Реца
60'
54'
Замена
Н. Камбьяги
️️️️
Л. Хендерсон
ГОЛ! 1:0!
М. Нзола
Пас отдал
С. Бастони
36'
14'
Желтая карточка
Л. Хендерсон
Желтая карточка
Э. Гьяси
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
10
Недим Байрами
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
4
Лео Штулац
ОП
21
Джованни Крочата
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
4-2-2-2
1
Дронговски
13
Реца
43
Николау
4
Кивиор
23
Кальдара
10
Бастони
10
Бурабиа
11
Гьяси
7
Агудело
10
Верде
70
Нзола
4-3-1-2
25
Викарио
30
Стоянович
44
Исмайли
5
Луперто
65
Паризи
6
Хендерсон
18
Марин
23
Бандинелли
10
Байрами
29
Ламмерс
21
Дестро
10
Бурабиа
7
Сала
7
Сала
10
Бурабиа
10
Верде
8
Экдаль
8
Экдаль
10
Верде
7
Агудело
77
Эллертссон
77
Эллертссон
7
Агудело
13
Реца
3
Хольм
3
Хольм
13
Реца
11
Гьяси
13
Стрелец
13
Стрелец
11
Гьяси
23
Бандинелли
10
Фаццини
10
Фаццини
23
Бандинелли
6
Хендерсон
28
Камбьяги
28
Камбьяги
6
Хендерсон
Остались в запасе
Специя
Эмполи
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
4
Лео Штулац
ОП
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
4
Лео Штулац
ОП
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Специя - Эмполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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