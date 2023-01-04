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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Аталанта
Специя - Аталанта: обзор матча 04 января 2023
Специя
04.01.2023, среда, 16:30
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 2
Завершен
Аталанта
8'
Э. Гьяси
31'
М. Нзола
77'
Р. Хойлунд
90+3'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Аталанта
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
М. Пашалич
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
86'
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
Желтая карточка
Д. Николау
83'
81'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Д. Скальвини
Замена
А. Экдаль
️️️️
И. Ампаду
78'
Замена
В. Коваленко
️️️️
С. Бастони
78'
77'
ГОЛ! 2:1!
Р. Хойлунд
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
А. Реца
67'
Замена
Д. Мальдини
️️️️
М. Нзола
67'
58'
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
57'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Й. Меле
57'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Лукман
57'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Эдерсон
Желтая карточка
И. Ампаду
56'
Желтая карточка
Я. Кивиор
49'
45'
+7
Желтая карточка
А. Лукман
ГОЛ! 2:0!
М. Нзола
Пас отдал
М. Бурабиа
31'
29'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Д. Сапата
Замена
П. Зовко
️️️️
Й. Зут
17'
ГОЛ! 1:0!
Э. Гьяси
Пас отдал
М. Нзола
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
41
Йерун Зут
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Специя
26
Леонардо Дидо
ВР
40
Петар Зовко
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Аталанта
47
Томмазо Бертини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
8
Марио Пашалич
АП
17
Руслан Малиновский
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
3-2-2-1-1
41
Зут
4
Ампаду
43
Николау
4
Кивиор
13
Реца
3
Хольм
10
Бурабиа
10
Бастони
11
Гьяси
70
Нзола
3-4-1-2
57
Спортиелло
42
Скальвини
19
Паломино
2
Толой
21
Меле
15
де Рон
8
Коопмейнерс
13
Руджери
13
Эдерсон
91
Сапата
11
Лукман
41
Зут
40
Зовко
40
Зовко
41
Зут
13
Реца
8
Моутинью
8
Моутинью
13
Реца
4
Ампаду
8
Экдаль
8
Экдаль
4
Ампаду
10
Бастони
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Бастони
70
Нзола
70
Мальдини
70
Мальдини
70
Нзола
21
Меле
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
21
Меле
13
Эдерсон
8
Пашалич
8
Пашалич
13
Эдерсон
42
Скальвини
17
Малиновский
17
Малиновский
42
Скальвини
11
Лукман
10
Муриэль
10
Муриэль
11
Лукман
91
Сапата
19
Хойлунд
19
Хойлунд
91
Сапата
Остались в запасе
Специя
Аталанта
26
Леонардо Дидо
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
47
Томмазо Бертини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
26
Леонардо Дидо
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Остались в запасе
47
Томмазо Бертини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Специя - Аталанта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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