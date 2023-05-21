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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Специя
Лечче - Специя: обзор матча 21 мая 2023
Лечче
21.05.2023, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 0
Завершен
Специя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Специя
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Ф. Ди Франческо
90'
+1
Желтая карточка
А. Бли
89'
89'
Желтая карточка
М. Нзола
86'
Желтая карточка
С. Эспозито
83'
Замена
С. Феррер
️️️️
Э. Гьяси
63'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
М. Бурабиа
63'
Замена
К. Агудело
️️️️
Э. Шомуродов
59'
Желтая карточка
П. Вишневски
Замена
А. Сесай
️️️️
Л. Коломбо
59'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
Ж. Гонсалес
59'
Желтая карточка
С. Умтити
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
29
Алексис Бли
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
10
Даниэль Самек
ОП
23
Мортен Юльманн
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Сальва Феррер
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
7
Кевин Агудело
ПВ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Фальконе
25
Галло
15
Жандре
14
Умтити
6
Башкиротто
29
Бли
16
Гонсалес
29
Ди Франческо
10
Уден
7
Стрефецца
29
Коломбо
3-3-2-1-2
1
Дронговски
4
Ампаду
25
Вишневски
43
Николау
98
Амьен-Аду
94
Эспозито
13
Реца
8
Экдаль
10
Бурабиа
11
Гьяси
70
Нзола
14
Шомуродов
29
Ди Франческо
3
Пеццелла
3
Пеццелла
29
Ди Франческо
16
Гонсалес
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
16
Гонсалес
29
Коломбо
9
Сесай
9
Сесай
29
Коломбо
11
Гьяси
4
Феррер
4
Феррер
11
Гьяси
10
Бурабиа
14
Журковски
14
Журковски
10
Бурабиа
14
Шомуродов
7
Агудело
7
Агудело
14
Шомуродов
Остались в запасе
Лечче
Специя
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
10
Даниэль Самек
ОП
23
Мортен Юльманн
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
10
Даниэль Самек
ОП
23
Мортен Юльманн
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Лечче - Специя
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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