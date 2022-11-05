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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Специя
Милан - Специя: обзор матча 05 ноября 2022
Милан
05.11.2022, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Специя
21'
Т. Эрнандес
89'
О. Жиру
59'
Д. Мальдини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Специя
Желтая карточка
С. Тонали
90'
+4
Замена
М. Тиав
️️️️
Р. Леау
90'
+1
90'
+1
Замена
Д. Стрелец
️️️️
А. Экдаль
Вторая желтая
О. Жиру
90'
89'
Желтая карточка
М. Кальдара
ГОЛ! 2:1!
О. Жиру
Пас отдал
С. Тонали
89'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
83'
Желтая карточка
О. Жиру
83'
83'
Желтая карточка
М. Нзола
81'
Желтая карточка
М. Эгилл Эллертссон
74'
Желтая карточка
И. Ампаду
Замена
О. Жиру
️️️️
Д. Ориги
72'
Замена
А. Ребич
️️️️
Ж. Мессьяс
72'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Б. Диас
72'
69'
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
М. Бурабиа
68'
Замена
П. Христов
️️️️
К. Агудело
68'
Замена
Д. Верде
️️️️
Д. Мальдини
Желтая карточка
Ж. Мессьяс
63'
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мальдини
Пас отдал
А. Реца
54'
Замена
А. Реца
️️️️
К. Амьен-Аду
Замена
С. Тонали
️️️️
И. Беннасер
46'
Желтая карточка
И. Беннасер
40'
ГОЛ! 1:0!
Т. Эрнандес
Пас отдал
И. Беннасер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
16
Сандро Тонали
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
19
Юлиус Бек
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-2-3-1
16
Тэтэрушану
19
Эрнандес
23
Томори
46
Габбиа
15
Калюлю
33
Крунич
10
Беннасер
27
Леау
21
Диас
10
Мессьяс
27
Ориги
3-2-2-2-1
1
Дронговски
4
Кивиор
23
Кальдара
4
Ампаду
3
Хольм
98
Амьен-Аду
8
Экдаль
10
Бурабиа
7
Агудело
70
Мальдини
70
Нзола
10
Мессьяс
9
Ребич
9
Ребич
10
Мессьяс
27
Леау
12
Тиав
12
Тиав
27
Леау
10
Беннасер
16
Тонали
16
Тонали
10
Беннасер
21
Диас
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
21
Диас
27
Ориги
9
Жиру
9
Жиру
27
Ориги
98
Амьен-Аду
13
Реца
13
Реца
98
Амьен-Аду
7
Агудело
55
Христов
55
Христов
7
Агудело
10
Бурабиа
77
Эллертссон
77
Эллертссон
10
Бурабиа
8
Экдаль
13
Стрелец
13
Стрелец
8
Экдаль
70
Мальдини
10
Верде
10
Верде
70
Мальдини
Остались в запасе
Милан
Специя
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
19
Юлиус Бек
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
19
Юлиус Бек
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Милан - Специя
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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