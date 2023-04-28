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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Монца
Специя - Монца: обзор матча 28 апреля 2023
Специя
28.04.2023, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 2
Завершен
Монца
21'
П. Чиурриа
90+3'
К. Аугусто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Монца
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
К. Аугусто
Пас отдал
Х. Мачин
90'
+2
Желтая карточка
С. Сенси
Замена
Д. Николау
️️️️
И. Ампаду
87'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Э. Гьяси
80'
78'
Замена
С. Сенси
️️️️
Д. Мота
78'
Замена
М. Валоти
️️️️
П. Чиурриа
68'
Желтая карточка
С. Биринделли
66'
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Капрари
62'
Замена
Х. Мачин
️️️️
А. Колпани
62'
Замена
С. Биринделли
️️️️
Н. Ровелла
Замена
Т. Ципот
️️️️
Д. Верде
59'
Замена
А. Реца
️️️️
С. Бастони
58'
Замена
К. Агудело
️️️️
В. Коваленко
58'
Желтая карточка
Э. Гьяси
34'
21'
ГОЛ! 0:1!
П. Чиурриа
Пас отдал
А. Колпани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Специя
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
7
Кевин Агудело
ПВ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Дронговски
4
Ампаду
25
Вишневски
98
Амьен-Аду
94
Эспозито
10
Бастони
8
Экдаль
11
Гьяси
21
Коваленко
10
Верде
14
Шомуродов
4-1-1-2-2
20
Ди Грегорио
5
Калдирола
4
Мари
4
Иццо
30
Аугусто
6
Ровелла
28
Колпани
26
Чиурриа
32
Пессина
46
Мота
10
Капрари
10
Бастони
13
Реца
13
Реца
10
Бастони
4
Ампаду
43
Николау
43
Николау
4
Ампаду
10
Верде
11
Ципот
11
Ципот
10
Верде
21
Коваленко
7
Агудело
7
Агудело
21
Коваленко
11
Гьяси
99
Кроллис
99
Кроллис
11
Гьяси
6
Ровелла
19
Биринделли
19
Биринделли
6
Ровелла
46
Мота
8
Сенси
8
Сенси
46
Мота
26
Чиурриа
10
Валоти
10
Валоти
26
Чиурриа
28
Колпани
16
Мачин
16
Мачин
28
Колпани
10
Капрари
37
Петанья
37
Петанья
10
Капрари
Остались в запасе
Специя
Монца
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Специя - Монца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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