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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Верона
Специя - Верона: обзор матча 11 июня 2023
Специя
11.06.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, Переходные матчи
1 : 3
Завершен
Верона
15'
И. Ампаду
5'
Д. Фараони
26'
С. Нгонг
38'
С. Нгонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Специя - Верона
85'
Замена
Д. Коппола
️️️️
Д. Маньяни
Замена
К. Агудело
️️️️
С. Феррер
84'
Замена
Т. Ципот
️️️️
С. Эспозито
84'
Желтая карточка
С. Эспозито
77'
76'
Замена
А. Гайч
️️️️
М. Джурич
76'
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
С. Нгонг
Желтая карточка
А. Реца
71'
70'
Желтая карточка
С. Нгонг
68'
Красная карточка
Д. Фараони
Пенальти не реализован!
М. Нзола
68'
66'
Желтая карточка
Л. Монтипо
Замена
В. Коваленко
️️️️
Ш. Журковски
65'
59'
Замена
С. Верди
️️️️
Д. Лазович
59'
Замена
Х. Кабаль
️️️️
П. Давидович
Замена
Д. Верде
️️️️
П. Вишневски
53'
38'
ГОЛ! 1:3!
С. Нгонг
32'
Желтая карточка
П. Давидович
28'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
26'
ГОЛ! 1:2!
С. Нгонг
Пас отдал
М. Джурич
ГОЛ! 1:1!
И. Ампаду
Пас отдал
Э. Шомуродов
15'
14'
Желтая карточка
И. Хин
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фараони
Пас отдал
Д. Лазович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Сулемана
ОП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Специя
40
Петар Зовко
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
41
Йерун Зут
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
90
Симоне Верди
АП
70
Айдин Хрустич
АП
11
Яя Каллон
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
3-3-2-2
1
Дронговски
25
Вишневски
4
Ампаду
43
Николау
13
Реца
94
Эспозито
4
Феррер
10
Бурабиа
14
Журковски
70
Нзола
14
Шомуродов
3-4-1-1-1
96
Монтипо
96
Маньяни
4
Хин
27
Давидович
23
Депаоли
61
Тамез
20
Сулемана
19
Фараони
88
Лазович
16
Нгонг
11
Джурич
14
Журковски
21
Коваленко
21
Коваленко
14
Журковски
94
Эспозито
11
Ципот
11
Ципот
94
Эспозито
4
Феррер
7
Агудело
7
Агудело
4
Феррер
25
Вишневски
10
Верде
10
Верде
25
Вишневски
16
Нгонг
42
Терраччано
42
Терраччано
16
Нгонг
96
Маньяни
42
Коппола
42
Коппола
96
Маньяни
27
Давидович
32
Кабаль
32
Кабаль
27
Давидович
88
Лазович
90
Верди
90
Верди
88
Лазович
11
Джурич
19
Гайч
19
Гайч
11
Джурич
Остались в запасе
Специя
Верона
40
Петар Зовко
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
41
Йерун Зут
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
11
Яя Каллон
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
41
Йерун Зут
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
11
Яя Каллон
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Специя - Верона
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
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