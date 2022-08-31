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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Специя
Ювентус - Специя: обзор матча 31 августа 2022
Ювентус
31.08.2022, среда, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 0
Завершен
Специя
9'
Д. Влахович
90+1'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Специя
ГОЛ! 2:0!
А. Милик
Пас отдал
Ф. Миретти
90'
+1
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Влахович
85'
Замена
А. Сандро
️️️️
Бремер
85'
85'
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
Э. Хольм
85'
Замена
Л. Санка
️️️️
М. Бурабиа
73'
Желтая карточка
Э. Хольм
72'
Замена
Д. Сала
️️️️
С. Бастони
60'
Замена
К. Агудело
️️️️
В. Коваленко
60'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
Э. Гьяси
Замена
А. Ди Мария
️️️️
М. Кен
54'
Замена
Ф. Костич
️️️️
Х. Куадрадо
54'
Замена
М. Перин
️️️️
В. Щесны
43'
11'
Желтая карточка
С. Бастони
ГОЛ! 1:0!
Д. Влахович
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
13
Данило
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
28
Душан Влахович
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
11
Леандру Санка
ПВ
19
Юлиус Бек
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
4-1-3-2
13
Щесны
22
Де Шильо
3
Бремер
4
Гатти
13
Данило
5
Локателли
21
Миретти
12
Рабьо
7
Куадрадо
9
Кен
28
Влахович
3-2-2-2-1
1
Дронговски
55
Христов
4
Кивиор
43
Николау
3
Хольм
13
Реца
10
Бастони
10
Бурабиа
21
Коваленко
11
Гьяси
70
Нзола
13
Щесны
1
Перин
1
Перин
13
Щесны
3
Бремер
26
Сандро
26
Сандро
3
Бремер
7
Куадрадо
18
Костич
18
Костич
7
Куадрадо
9
Кен
11
Ди Мария
11
Ди Мария
9
Кен
28
Влахович
30
Милик
30
Милик
28
Влахович
3
Хольм
77
Эллертссон
77
Эллертссон
3
Хольм
10
Бастони
7
Сала
7
Сала
10
Бастони
21
Коваленко
7
Агудело
7
Агудело
21
Коваленко
10
Бурабиа
11
Санка
11
Санка
10
Бурабиа
11
Гьяси
13
Стрелец
13
Стрелец
11
Гьяси
Остались в запасе
Ювентус
Специя
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Ювентус - Специя
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
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