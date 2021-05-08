Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Martin Cranie - статистика

#2 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лутон Таун
22
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
08.05.2021
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Лутон Таун
0 : 0
04.05.2021
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Лутон Таун
1 : 1
01.05.2021
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Бристоль Сити
2 : 3
25.04.2021
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Лутон Таун
0 : 0
21.04.2021
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Лутон Таун
1 : 0
17.04.2021
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Уиком Уондерерс
1 : 3
10.04.2021
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Лутон Таун
1 : 2
05.04.2021
Барнсли
1' - 70'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Дерби Каунти
2 : 0
02.04.2021
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Престон
0 : 1
20.03.2021
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Лутон Таун
2 : 0
16.03.2021
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Лутон Таун
0 : 1
13.03.2021
Суонси
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Норвич Сити
3 : 0
06.03.2021
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
02.03.2021
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Лутон Таун
3 : 2
27.02.2021
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лутон Таун
1 : 1
23.02.2021
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сток Сити
3 : 0
20.02.2021
Лутон Таун
1' - 83'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лутон Таун
0 : 2
16.02.2021
Кардифф
30' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лутон Таун
1 : 1
06.02.2021
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Блэкберн
1 : 0
30.01.2021
Лутон Таун
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Рединг
2 : 1
26.12.2020
Лутон Таун
1' - 46'
25'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Лутон Таун
0 : 0
19.12.2020
Борнмут
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
1 : 0
16.12.2020
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Лутон Таун
3 : 0
12.12.2020
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лутон Таун
3 : 1
02.12.2020
Норвич Сити
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
4 : 0
28.11.2020
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Лутон Таун
1 : 1
24.11.2020
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Лутон Таун
1 : 1
21.11.2020
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
07.11.2020
Лутон Таун
1' - 90'
40'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ротерхэм
0 : 1
04.11.2020
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Лутон Таун
0 : 3
31.10.2020
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
1 : 1
28.10.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
22'
71'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
24.10.2020
Лутон Таун
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Миллуолл
2 : 0
20.10.2020
Лутон Таун
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Лутон Таун
0 : 2
17.10.2020
Сток Сити
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
2 : 0
03.10.2020
Уиком Уондерерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Уотфорд
1 : 0
26.09.2020
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Лутон Таун
2 : 1
19.09.2020
Дерби Каунти
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
6
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
2
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
1
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+