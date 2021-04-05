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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Барнсли
Лутон Таун - Барнсли: обзор матча 05 апреля 2021
Лутон Таун
05.04.2021, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 2
Завершен
Барнсли
83'
Д. Коллинс
27'
Д. Дайк
59'
Д. Дайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Барнсли
ГОЛ! 1:2!
Д. Коллинс
Пас отдал
К. Луалуа
83'
82'
Пенальти не реализован!
Д. Дайк
Замена
Л. Берри
️️️️
Р. Танниклифф
78'
77'
Замена
Д. Фризер
️️️️
К. Вудроу
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Э. Адебайо
70'
Замена
К. Луалуа
️️️️
M. Cranie
70'
59'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дайк
57'
Замена
А. Хальме
️️️️
Р. Палмер
57'
Замена
К. Моррис
️️️️
В. Адебойежо
Желтая карточка
С. Брэдли
54'
Замена
Г. Корник
️️️️
S. Nombe
46'
Замена
С. Брэдли
️️️️
Г. Ри
46'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дайк
Пас отдал
К. Вудроу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
3-1-3-1-2
21
Слуга
3
Нейсмит
5
Пирсон
2
8
Дьюсбери-Холл
8
Танниклифф
17
Мпанцу
16
Ри
18
Кларк
45
Адебайо
9
4-3-3
40
Коллинс
6
Сиббик
5
Андерсен
6
Хелик
2
Бриттан
4
Стайлс
17
Палмер
20
Моуатт
12
Вудроу
9
Дайк
20
Адебойежо
8
Танниклифф
8
Берри
8
Берри
8
Танниклифф
16
Ри
15
Брэдли
15
Брэдли
16
Ри
45
Адебайо
17
Коллинс
17
Коллинс
45
Адебайо
2
25
Луалуа
25
Луалуа
2
9
23
Корник
23
Корник
9
12
Вудроу
28
Фризер
28
Фризер
12
Вудроу
20
Адебойежо
9
Моррис
9
Моррис
20
Адебойежо
17
Палмер
6
Хальме
6
Хальме
17
Палмер
Остались в запасе
Лутон Таун
Барнсли
32
Гарри Истед
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
29
Кларк Одуор
ЛЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Лутон Таун - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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