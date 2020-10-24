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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Лутон Таун
Шеффилд Уэнсдэй - Лутон Таун: обзор матча 24 октября 2020
Шеффилд Уэнсдэй
24.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 1
Завершен
Лутон Таун
74'
П. Мпанцу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Лутон Таун
90'
+1
Желтая карточка
M. Cranie
Замена
Д. Роудс
️️️️
Й. Пелюпесси
80'
Замена
J. BÃ¶rner
️️️️
Д. Мэрриот
75'
74'
ГОЛ! 0:1!
П. Мпанцу
Красная карточка
J. van Aken
71'
69'
Замена
К. Луалуа
️️️️
E. Lee
Замена
Д. Виндасс
️️️️
К. Патерсон
65'
Желтая карточка
М. Одубайо
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
7
Kadeem Harris
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
8
Люк Берри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
3-4-3
1
28
Одубайо
44
Флинт
13
Патерсон
7
10
Беннэн
3
Рич
6
Пелюпесси
10
Качунга
7
Мэрриот
4
3-3-1-2
21
Слуга
15
Брэдли
5
Пирсон
15
Локьер
2
8
Дьюсбери-Холл
16
Моррел
17
Мпанцу
14
Хилтон
18
7
Мэрриот
31
31
7
Мэрриот
13
Патерсон
10
Виндасс
10
Виндасс
13
Патерсон
6
Пелюпесси
29
Роудс
29
Роудс
6
Пелюпесси
18
25
Луалуа
25
Луалуа
18
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Лутон Таун
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
8
Люк Берри
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
Остались в запасе
8
Люк Берри
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Лутон Таун
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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