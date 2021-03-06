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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Лутон Таун
Норвич Сити - Лутон Таун: обзор матча 06 марта 2021
Норвич Сити
06.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
3 : 0
Завершен
Лутон Таун
12'
Т. Пукки
43'
Т. Пукки
73'
Т. Кантвелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Лутон Таун
Замена
А. Айда
️️️️
К. МакЛин
86'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Т. Пукки
82'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
Э. Буэндия
82'
79'
Замена
Д. Бри
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Т. Кантвелл
78'
Замена
Я. Серенсен
️️️️
Л. Рупп
76'
ГОЛ! 3:0!
Т. Кантвелл
73'
61'
Замена
Г. Корник
️️️️
Т. Инс
61'
Замена
Э. Адебайо
️️️️
Д. Коллинс
61'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Д. Монкур
46'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Л. Берри
ГОЛ! 2:0!
Т. Пукки
43'
ГОЛ! 1:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Т. Кантвелл
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Норвич Сити
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
18
Якоб Серенсен
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
12
Daniel Barden
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Крул
13
Яннулис
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
34
Скипп
23
МакЛин
10
Рупп
10
Кантвелл
20
Пукки
10
Буэндия
4-1-4-1
21
Слуга
15
Поттс
5
Пирсон
2
3
Нейсмит
8
Дьюсбери-Холл
20
Монкур
8
Танниклифф
10
Инс
8
Берри
17
Коллинс
10
Кантвелл
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Кантвелл
10
Рупп
18
Серенсен
18
Серенсен
10
Рупп
10
Буэндия
26
Доуэлл
26
Доуэлл
10
Буэндия
20
Пукки
9
Хагилл
9
Хагилл
20
Пукки
23
МакЛин
33
Айда
33
Айда
23
МакЛин
8
Берри
18
Кларк
18
Кларк
8
Берри
17
Коллинс
45
Адебайо
45
Адебайо
17
Коллинс
8
Дьюсбери-Холл
14
Бри
14
Бри
8
Дьюсбери-Холл
20
Монкур
17
Мпанцу
17
Мпанцу
20
Монкур
10
Инс
23
Корник
23
Корник
10
Инс
Остались в запасе
Норвич Сити
Лутон Таун
12
Daniel Barden
ЦФ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
16
Джо Моррел
ЛЗ
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Остались в запасе
16
Джо Моррел
ЛЗ
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Норвич Сити - Лутон Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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