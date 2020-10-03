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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Уиком Уондерерс
Лутон Таун - Уиком Уондерерс: обзор матча 03 октября 2020
Лутон Таун
03.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 0
Завершен
Уиком Уондерерс
59'
П. Мпанцу
89'
E. Lee
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Уиком Уондерерс
90'
Желтая карточка
С. Кашкет
ГОЛ! 2:0!
E. Lee
Пас отдал
К. Луалуа
89'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Д. Коллинс
88'
Замена
E. Lee
️️️️
Г. Корник
80'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Д. Кларк
73'
69'
Замена
J. Parker
️️️️
Д. Хорган
64'
Замена
С. Кашкет
️️️️
А. Самуэль
61'
Замена
️️️️
Д. Уилер
ГОЛ! 1:0!
П. Мпанцу
Пас отдал
Г. Корник
59'
Желтая карточка
Г. Корник
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
22
Ник Фримен
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
35
Деннис Адениран
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
30
Петер Киосо
ПЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
16
Giles Phillips
ЦФ
27
Joshua Parker
ЦФ
4-3-1-2
21
Слуга
30
Норрингтон-Дэвис
5
Пирсон
15
Брэдли
2
8
Берри
16
Ри
17
Мпанцу
18
Кларк
17
Коллинс
23
Корник
3-5-1-1
21
Оллсоп
32
Чарльз
26
Стюарт
3
Якобсон
2
Гриммер
35
Адениран
7
Уилер
7
Хорган
6
Томпсон
22
Фримен
9
Самуэль
17
Коллинс
14
Хилтон
14
Хилтон
17
Коллинс
23
Корник
18
18
23
Корник
18
Кларк
25
Луалуа
25
Луалуа
18
Кларк
9
Самуэль
20
Кашкет
20
Кашкет
9
Самуэль
7
Хорган
27
27
7
Хорган
Остались в запасе
Лутон Таун
Уиком Уондерерс
30
Петер Киосо
ПЗ
1
Джеймс Ши
ВР
8
Райан Танниклифф
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
16
Giles Phillips
ЦФ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
30
Петер Киосо
ПЗ
1
Джеймс Ши
ВР
8
Райан Танниклифф
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
Остались в запасе
16
Giles Phillips
ЦФ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Лутон Таун - Уиком Уондерерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
Новости команд
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Лутон Таун
Уиком Уондерерс
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